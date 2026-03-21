Rannula klubi sai valusa lisaajakaotuse, Suurorg oli Trefli resultatiivseim

Eesti treeneri Heiko Rannula juhendatav Varssavi Legia pidas Poola kõrgliiga 23. voorus kodus tulise lahingu lähikonkurent Wroclawi Slaskiga ja pidi lisaajal alla vanduma 99:104 (25:24, 23:22, 22:26, 24:22, 5:10).

Andrzey Pluta viskas Legia kasuks 24 punkti ja jagas kümme resultatiivset söötu. Jayvon Graves panustas 17 ja Dominic Brewton 16 silmaga. Legia pallur Mattias Tass pole pärast koondisemängus viga saanud platsil käinud.

Kasper Suuroru klubi Sopoti Trefl jäi päev varem kodus alla Dabrowa Gorniczale 77:100 (20:27, 15:21, 18:15, 24:37).

24 minutit mänginud eestlane viskas oma klubi parimana 18 punkti (kahesed 4/4, kolmesed 2/4, vabavisked 4/6), võttis ühe lauapalli, jagas kolm resultatiivset söötu, kaotas kolm korda palli ja tegi neli viga.

Leemet Böckleri klubi Krosno sai kodus napi 88:87 (22:21, 24:16, 17:28, 25:22) võidu GTK Gliwice üle.

Böckler viskas 26 minutiga 12 punkti (kahesed 1/5, kolmesed 2/5, vabavisked 4/6), võttis kolm lauapalli, jagas kolm resultatiivset söötu, lõikas ühe palli vahelt, kaotas korra palli ja tegi kaks viga.

Liigatabelit juhib Szczecin (17-6), kellele järgnevad Slask (16-6), Legia (15-8) ja Trefl (14-9). Krosno sai 19 kaotuse kõrvale alles neljanda võidu ja asub viimasel positsioonil.