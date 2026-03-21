Rannula klubi sai valusa lisaajakaotuse, Suurorg oli Trefli resultatiivseim

Korvpall
Heiko Rannula ja Varssavi Legia Autor/allikas: Legia Kosz
Korvpall

Eesti treeneri Heiko Rannula juhendatav Varssavi Legia pidas Poola kõrgliiga 23. voorus kodus tulise lahingu lähikonkurent Wroclawi Slaskiga ja pidi lisaajal alla vanduma 99:104 (25:24, 23:22, 22:26, 24:22, 5:10).

Andrzey Pluta viskas Legia kasuks 24 punkti ja jagas kümme resultatiivset söötu. Jayvon Graves panustas 17 ja Dominic Brewton 16 silmaga. Legia pallur Mattias Tass pole pärast koondisemängus viga saanud platsil käinud.

Kasper Suuroru klubi Sopoti Trefl jäi päev varem kodus alla Dabrowa Gorniczale 77:100 (20:27, 15:21, 18:15, 24:37).

24 minutit mänginud eestlane viskas oma klubi parimana 18 punkti (kahesed 4/4, kolmesed 2/4, vabavisked 4/6), võttis ühe lauapalli, jagas kolm resultatiivset söötu, kaotas kolm korda palli ja tegi neli viga.

Leemet Böckleri klubi Krosno sai kodus napi 88:87 (22:21, 24:16, 17:28, 25:22) võidu GTK Gliwice üle.

Böckler viskas 26 minutiga 12 punkti (kahesed 1/5, kolmesed 2/5, vabavisked 4/6), võttis kolm lauapalli, jagas kolm resultatiivset söötu, lõikas ühe palli vahelt, kaotas korra palli ja tegi kaks viga.

Liigatabelit juhib Szczecin (17-6), kellele järgnevad Slask (16-6), Legia (15-8) ja Trefl (14-9). Krosno sai 19 kaotuse kõrvale alles neljanda võidu ja asub viimasel positsioonil.

Toimetaja: Siim Boikov

videod

sport.err.ee uudised

00:49

Galerii: Hokifinaal on Ida-Virumaa klubide siseasi Uuendatud

21.03

Rannula klubi sai valusa lisaajakaotuse, Suurorg oli Trefli resultatiivseim

21.03

EOK jätkab Minu Sportlane platvormi arendamist

21.03

Viimati enne jõule vastasele alla jäänud Käidi klubi sai aasta esimese kaotuse

21.03

Lägreid alistas sentimeetrite mängus Perrot' ja jätkab võiduseeriat Uuendatud

21.03

Eesti käsipallikoondis pani Küprose kindlalt paika Uuendatud

21.03

Ehammer nihutas MM-il seitsmevõistluse maailmarekordit, Roosleht kaheksas Uuendatud

21.03

Karalis proovis Duplantisele lahingut anda, rekordit ei sündinud Uuendatud

21.03

Naiste hokis peeti esimesed poolfinaalid, Everesti väravavaht tegi hiilgemängu

21.03

ETV spordisaade, 21. märts

21.03

Heina mängud on selleks hooajaks mängitud

21.03

Pogacar sai Milano-Sanremo sõidul esimese võidu, Mihkels 83. Uuendatud

21.03

35-aastane Pellegrino astus üle mitme hooaja taas kõrgeimale astmele

21.03

Austria suusahüppaja sai esimese MK-etapivõidu, Aigro 33.

21.03

Rae jõudis finaalist ühe võidu kaugusele

loetumad

21.03

Ehammer nihutas MM-il seitsmevõistluse maailmarekordit, Roosleht kaheksas Uuendatud

21.03

Lägreid alistas sentimeetrite mängus Perrot' ja jätkab võiduseeriat Uuendatud

21.03

Öbergid ja Simon heitlesid viimases jälituses pingeliselt, Ermits 40 seas Uuendatud

21.03

Eesti käsipallikoondis pani Küprose kindlalt paika Uuendatud

20.03

Leedu endine laskesuusataja suri 27 aasta vanuselt

20.03

Roosleht lõpetas avapäeva seitsmendana, meeste sprindi võitis ameeriklane

20.03

Austraalia ujuja purustas imetrikoode ajastu 50 meetri maailmarekordi

21.03

Rootsi koondise lasketreenerist saab talumees: see on unistuste amet

21.03

Tervisega hädas Rovanperä loobub Super Formula hooajast

20.03

Lägreidi suurepärane minek jätkub, Siimer 30 seas

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo