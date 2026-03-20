Karl Jakob Heina vigastus võib olla tõsine

Eesti jalgpallikoondise peatreener Jürgen Henn teatas reedel toimunud pressikonverentsil, et väravavaht Karl Jakob Hein vigastas neljapäeval pöialt.

Henni sõnul vigastas Hein pöialt neljapäeval koduklubi juures treeningul. "Hetkeseisuga tundub tõsine, nii palju kui ma eile temaga telefonis rääkisin. Ma ei tahaks rohkem spekuleerida selle vigastuse osas, sest alles eile tehti esimesed uuringud ja lähipäevil selgub, mis täpsemalt saab. Aga tema on viimane lisanduja [vigastatute nimekirja]," ütles peatreener ERR-ile.

Lisaks Heinale ei liitu seekord koondisega veel Märten Kuusk, Karol Mets, Mattias Käit, Vlasiy Sinyavskiy, Robi Saarma, Maksim Paskotši, Joonas Tamm, Marten-Chris Paalberg, Martin Miller ja Dimitri Jepihhin.

"Seekord on tõepoolest palju puudujaid. 90 protsenti neist on vigastuse tõttu. Koduklubides on kuidagi selline periood, kus on kuhjunud erinevad vigastused ja üheksa-kümme meest, kes võiksid potentsiaalselt algrivistusse kuuluda, on seekord puudu," selgitas Henn.

"Võtame seda kui võimalust näha neid mängijaid, kes on koondises vähem mänginud. Võib-olla saavad võimaluse need mängijad, kes ei ole varasemalt koondises olnud. See annab kindlasti teistsuguse perspektiivi," lisas ta.

Vigastuskriisi tõttu kaasas Henn Aafrikasse sõitva koondise koosseisu kaheksa võimalikku debütanti: Henri Perk, Kaur Kivila, Sander Tovstik, Mihhail Kolobov, Tanel Tammik, Kristofer Käit, Rommi Siht ja Mattias Männilaan.

"Kaitseliin võib jah selles mõttes lünk olla, et seal on kõige rohkem mängijaid, kellel ei ole veel koondisemänge all. Õnneks hea on see, et nendest, kes nimekirjas on, on varem meiega kaasas olnud Kristofer Käit ja Tanel Tammik. Kuigi neil mängu veel all ei ole, siis koondise keskkond ei ole neile uus, et nad ei ole täiesti-täiesti tundmatud. Nad on trennis olnud ja on taktikaliselt samal lainel. Nüüd on lihtsalt küsimus, kuidas väljakul võimalikult kiiresti hea kontakt nende vahel leida," rääkis Henn.

Eesti koondis alustab Aafrika turneed Keenia vastu. Teises mängus lähevad vastamisi Rwanda ja Grenada. Seejärel mängivad omavahel avamängude võitjad ja avamängude kaotajad. Milliste ootustega Aafrikasse minnakse?

"Näen seda turniiri ühtpidi võimalusena tugevdada koondise kokkumängu, just selle koha pealt, et mängijad, kes muidu saavad võistlusmängudes vähem võimalusi, saavad seda nüüd. Teistpidi laiendab see turniir meie koosseisus konkurentsi ja usun, et meil on ikkagi piisavalt hea koosseis kaasas, et minna igale mängule vastu selle mõttega, et saada parim tulemus."

Toimetaja: Henrik Laever

Karl Jakob Heina vigastus võib olla tõsine

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo