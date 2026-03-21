Märtsihulluse tiitlikaitsja alustas hiiglasliku võiduga

Mullu USA üliõpilasliigas (NCAA) korvpallimeistriks tulnud Florida ülikool alustas tänavust finaalturniiri ehk Märtsihullust vägeva võiduga, alistades Prairie View A&M-i pea 60 punktiga.

Mullu finaalis Houstoni alistanud ning tänavu põhiturniiril NCAA peale neljanda asetuse saanud Florida näitas seisul 15:15 võimu, kui skooris 16 vastuseta punkti. Seis oli viigis, kui avapoolaega oli mängida veel 13 minutit ja 41 sekundit, selle ajaga skooris tiitlikaitsja 45 punkti, vastane aga vaid kuus.

Teisel poolajal vahe nii suureks ei paisunud, aga stsenaarium suuresti ka ei muutunud ning Florida teenis oma finaalturniiri esimeses kohtumises suure 114:55 (60:21) võidu.

Seitse Florida mängijat viskas vähemalt kümme punkti, aga kõige resultatiivsem oli 16 punkti kogunud Boogie Fland, tänavuses NBA draft'is kõrgelt valitav Thomas Haugh lisas 14 punkti, seitse korvisöötu ja neli lauapalli. Florida domineeris kohtumist täielikult, lauavõitlus oli nende kasuks 54:20 ja resultatiivseid sööte jagati kokku 29, vastasele lubati neid vaid kuus tükki.

Florida kohtub Lõuna regiooni teises ringis Iowaga, kes teenis Clemsoni üle raske 67:61 (32:25) võidu.

Purdue mängujuht Braden Smith tegi ajalugu, kui temast sai öösel vastu laupäeva NCAA ajaloos enim korvisööte jaganud mängija. Purdue alistas Queens University 104:71 (45:33) ning Smith oli 26 punkti ja kaheksa korvisööduga üleplatsimees. Dünaamiline tagamees on oma NCAA karjääri jooksul jaganud 1083 söötu, möödudes Duke'i legendist Bobby Hurleyst.

Üks tulevase NBA draft'i kõrgeid valikuid, Kansase tagamängija Darryn Peterson tegi oma NCAA debüüdi ja viskas oma esimesed kuus viset mööda, aga juhtis sellegipoolest oma ülikooli California Baptisti üle 68:60 (38:18) võidule. Sujuva mänguga Peterson lõpetas 28 punktiga.

Märtsihullus jätkub veel järgmised kaks nädalat, Final Four algab 5. aprillil.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo