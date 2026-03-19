Tartu rattamaraton on tänavusest graveli maailmasarja osavõistlus

Tartu rattamaraton on viimastel aastatel otsinud võimalusi sündmuse välisosalejatele atraktiivsemaks muutmiseks ning ka kohalikele aktiivsetele harrastajatele uute väljakutsete pakkumiseks. Juba alates sünnist 1998. aastal on olnud rattamaraton pigem kiirema ning vähem tehnilisi oskusi nõudva rajaga sõit väiksematel kruusa- ja metsateedel ja seega igati sobilik ka tänapäevastele kruusa- ehk graveli ratastele.

Sobiv rahvusvaheline väljund leiti UCI Gravel World Series sarjas, mis stardib 2026. aastal viiendat hooaega. Üle maailma üha enam populaarsust koguva sarja kalendris on sel aastal 45 osavõistlust ja seda ligi 30 erinevas riigis.

Esimene samm graveli maailmasarja kuulumise suunas tehti möödunud hooajal, kui programmi lisati uus pikem, 126 km graveli distants ning ühtlasi esitati avaldus 2026. aasta UCI Gravel World Series sarja astumiseks. Kõikide Eesti rattasõprade rõõmuks osutus Tartu rattamaraton valituks ning on sel hooajal sarja ametlik osavõistlus.

''Sarja kuulumine puudutab kõige rohkem neid rattureid, kes otsivad rattamaratonist võistluslikkust ja enda proovilepanekut vahetus konkurentsis, parimate omavanuste ratturitega, peamiselt 126 km distantsil ning vanematel vanusegruppidel ka 86 km distantsil," selgitas peakorraldaja Indrek Kelk. "Rahulikemate sõitjate jaoks, kelle eesmärk ei ole vahetu võidusõit, vaid mõnusa sportliku päeva veetmine ratta seljas, heas seltskonnas ja ilusas Lõuna- Eesti looduses, ei muutu suurt midagi. Kõik hea, mis oli Tartu rattamaratonil seni, jääb ikka alles ja rahvusvaheline väljund ning rohkem startijaid annab korraldajale lisaressursse pakkuda senisest rohkem lisateenuseid kõikidele osalejatele.''

''Radade pikkuste osas ei ole planeeritud suuremaid muudatusi ning distantsid jäävad üldjoontes samaks. Küll aga tegeleme raja arendamisega selles suunas, et muuta see senisest ilmastikukindlamaks, vähendades potentsiaalselt poriste rajalõikude osakaalu,'' lisas Kelk.

UCI Gravel World Series sarja kuulumine loob Tartu rattamaratoni osalejatel võimaluse kvalifitseeruda gravelisõidu maailmameistrivõistlustele, mis peetakse iga aasta oktoobris. Graveli MM-ile kvalifitseeruvad iga vanuseklassi 25 protsendi hulgas lõpetanud ratturid. Iga vanuseklassi kolm paremat saavad täiendavalt õiguse startida maailmameistrivõistlustel esimesest stardikoridorist.

Graveli maailmameistrivõistlused toimuvad 2026. aastal Austraalias Nannupis 10.-11. oktoobril.