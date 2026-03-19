Liverpool tuli avamängu kaotusest välja, Tottenham mitte

Mohamed Salah
Jalgpalli Meistrite liigas selgusid kolmapäeva õhtul viimased veerandfinalistid. Koha kaheksa parema seas kindlustasid lisaks esimesena mänginud Barcelonale hiljem veel Müncheni Bayern, Liverpool ja Madridi Atletico.

Eelmisel nädalal Türgi hiiule Galatasarayle avamängu 0:1 kaotanud Liverpool lõi kolmapäeval neli vastuseta jäänud väravat ja Mohamed Salah jättis avapoolaja lõpus veel ka realiseerimata penalti.

25 minutit kestnud mängu järel avas külalismeeskonna väravaraamid Dominik Szoboszlai, 52. ja 53. minutil tegid skoori vastavalt Hugo Ekitike ning Ryan Gravenberch ja 4:0 võidu tõi Liverpoolile ilus meeskondlik rünnak, mille Salah vormistas kauni löögiga väravaks 62. minutil.

Inglise kõrgliigas sel hooajal suurtes raskustes olnud Tottenham alustas kordusmängu Madridi Atletico vastu äärmiselt keerulises olukorras, sest võõrsil jäädi Hispaania klubile alla 2:5. Koduplatsil võeti kolmapäeval 3:2 võit, kuid kahe mängu kokkuvõttes liikus kaheksa parema sekka ikkagi Atletico.

Kodumeeskonna kasuks lõi kaks väravat Xavi Simons, neist teine sündis 90. minutil. Tottenhami avatabamuse eest hoolitses täpse pealöögiga Randal Kolo Muani ning Atletico väravad lõid maailmameister Julian Alvarez ning David Hancko.

Müncheni Bayerni jaoks oli kordusmäng Atalanta vastu vormistamise küsimuseks, sest nädala eest teeniti Itaalias kindel 6:1 võit. Midagi ei jäetud juhuse hooleks ka kolmapäeval ning külalised lendavad Bergamosse tagasi 1:4 kaotusega. Kaks väravat lõi Inglismaa koondise kapten Harry Kane, ühe tabamuse said kirja Lennart Karl ning Luis Diaz.

Meistrite liiga veerandfinaalid:

Pariisi Saint-Germain - Liverpool
Madridi Real - Müncheni Bayern
Barcelona - Madridi Atletico
Sporting CP - Arsenal

Toimetaja: Anders Nõmm

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo