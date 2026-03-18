Newcastle alustas hästi, aga Barcelona küttis sauna seitsme väravaga

Jalgpall
Lamine Yamal ja Raphinha väravat tähistamas Autor/allikas: SCANPIX/ZUMAPRESS.com
Jalgpall

Jalgpalli Meistrite liigas alistas FC Barcelona koduväljakul Newcastle Unitedi koguni 7:2 ning teenis koondskooriga 8:3 kindlalt koha kaheksa parema seas.

Kui nädala eest Newcastle'is löödi mõlemad väravad päris mängu lõpus ning Barcelonale päästis viigipunkti Lamine Yamali penalti kohtumise kuuendal lisaminutil, siis kolmapäeval avanesid väravaluugid kiirelt.

Raphinha kuuenda minuti tabamusele vastas Anthony Elanga 15. minutil, omakorda kolm minutit hiljem lahendas Marc Bernal karistuslöögile järgnenud olukorras resultatiivselt Gerard Martini söödu, aga Elanga viigistas 28. minutil Harvey Barnesi suurepärase söödu järel jälle seisu.

Seejärel algas aga Barcelona pidu. Avapoolaja viiendal lisaminutil põhjustas Kieran Trippier penalti, mille realiseeris Yamal; teise poolaja alguses sahistasid kümne minuti jooksul võrku Fermin ja kaks korda Robert Lewandowski ning kirsi tordile pani Raphinha 72. minutil.

Sealjuures oleks Barcelona võinud lüüa vähemalt kümme väravat: Robert Lewandowski üks-üks olukorrale 40. minutil sai akrobaatiliselt jala vahele Newcastle'i keskkaitsja Dan Burn, Yamal ei suutnud avapoolaja lõpus, vahetult enne penaltit palli võrku saata viielt meetrilt ning saatis siis ka 80. minutil palli mõnelt meetrilt vastu Newcastle'i väravavahti Aaron Ramsdale'i.

8:3 koondvõidu teeninud Barcelona vastaseks veerandfinaalis on Madridi Atletico ja Tottenham Hotspuri vahelise kaheksandikfinaali võitja. Avamängu võitis Atletico 5:2.

Toimetaja: Anders Nõmm

Samal teemal

premium liiga

jalgpalliuudised

00:03

Liverpool tuli avamängu kaotusest välja, Tottenham mitte

18.03

Newcastle alustas hästi, aga Barcelona küttis sauna seitsme väravaga

18.03

Senegali mängijad otsusest: karikaid võidetakse väljakul, mitte e-kirjaga

18.03

Naiste meistriliiga hooaeg algab tiitlikaitsja ja uustulnuka mänguga

18.03

Raske õlavigastus võib Schmeicheli karjääri lõpetada: kavatsen võidelda

18.03

Kuuse koduklubi kaotuseta seeria lõppes

18.03

FIFA-l ei ole plaanis Iraanile vastu tulla

18.03

Aafrika jalgpallimeistrilt võeti paar kuud pärast finaali tiitel ära

18.03

Real, PSG ja Arsenal tagasid koha kaheksa parema seas

17.03

Sporting kirjutas Norra klubi muinasjutule viimase peatüki

sport.err.ee uudised

00:03

Liverpool tuli avamängu kaotusest välja, Tottenham mitte

18.03

TalTech lubas veerandfinaali avamängus Valmieral visata üle 100 punkti

18.03

Kopecky teenis hooaja esimese võidu, Sander taasleidis enesekindluse

18.03

ETV spordisaade, 18. märts

18.03

Bigbank päästis põnevusmängus matšpalli ja alustas poolfinaali võiduga

18.03

Newcastle alustas hästi, aga Barcelona küttis sauna seitsme väravaga

18.03

Eestit esindab nädalavahetusel sisekergejõustiku MM-il neli sportlast

18.03

Pidcock võitis debüüdil maailma vanima ühepäevasõidu

18.03

Eesti käsipallikoondis alustas tähtsat nädalat kindla võiduga

18.03

Senegali mängijad otsusest: karikaid võidetakse väljakul, mitte e-kirjaga

18.03

Roots sai Egiptuses paarismängu avaringis kindla võidu

18.03

Naiste meistriliiga hooaeg algab tiitlikaitsja ja uustulnuka mänguga

18.03

EOK presidendi tagandamiseks kogutakse allkirju

18.03

Raske õlavigastus võib Schmeicheli karjääri lõpetada: kavatsen võidelda

18.03

Kuuse koduklubi kaotuseta seeria lõppes

18.03

Keenia ralli tuleviku kohal on küsimärgid

18.03

Kaldvee ja Lill asuvad Eesti meistritiitlit kaitsma

18.03

Soomlase vägitegu aitas Buffalo esikoha lävele

18.03

FIFA-l ei ole plaanis Iraanile vastu tulla

18.03

Henry Sildaru start MK-etapil lükkus edasi

loetumad

17.03

Kanter: Tõnisel on erialased teadmised, aga treenerikutse on natukene laiem

18.03

EOK presidendi tagandamiseks kogutakse allkirju

18.03

USA-d üllatanud Venezuela krooniti esmakordselt maailmameistriks

17.03

Tõnis Sildaru loobub preemiast ja treeneritoetusest

18.03

Aafrika jalgpallimeistrilt võeti paar kuud pärast finaali tiitel ära

17.03

Sporting kirjutas Norra klubi muinasjutule viimase peatüki

17.03

Südilt võidelnud Eesti naiskond kaotas kodusaalis Lätile

18.03

Henry Sildaru start MK-etapil lükkus edasi

17.03

Stefan Vaaks vahetab USA-s ülikooli

18.03

Drelli klubil ei õnnestunud Meistrite liigas vahegruppi võita

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo