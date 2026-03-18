Newcastle alustas hästi, aga Barcelona küttis sauna seitsme väravaga

Kui nädala eest Newcastle'is löödi mõlemad väravad päris mängu lõpus ning Barcelonale päästis viigipunkti Lamine Yamali penalti kohtumise kuuendal lisaminutil, siis kolmapäeval avanesid väravaluugid kiirelt.

Raphinha kuuenda minuti tabamusele vastas Anthony Elanga 15. minutil, omakorda kolm minutit hiljem lahendas Marc Bernal karistuslöögile järgnenud olukorras resultatiivselt Gerard Martini söödu, aga Elanga viigistas 28. minutil Harvey Barnesi suurepärase söödu järel jälle seisu.

Seejärel algas aga Barcelona pidu. Avapoolaja viiendal lisaminutil põhjustas Kieran Trippier penalti, mille realiseeris Yamal; teise poolaja alguses sahistasid kümne minuti jooksul võrku Fermin ja kaks korda Robert Lewandowski ning kirsi tordile pani Raphinha 72. minutil.

Sealjuures oleks Barcelona võinud lüüa vähemalt kümme väravat: Robert Lewandowski üks-üks olukorrale 40. minutil sai akrobaatiliselt jala vahele Newcastle'i keskkaitsja Dan Burn, Yamal ei suutnud avapoolaja lõpus, vahetult enne penaltit palli võrku saata viielt meetrilt ning saatis siis ka 80. minutil palli mõnelt meetrilt vastu Newcastle'i väravavahti Aaron Ramsdale'i.

8:3 koondvõidu teeninud Barcelona vastaseks veerandfinaalis on Madridi Atletico ja Tottenham Hotspuri vahelise kaheksandikfinaali võitja. Avamängu võitis Atletico 5:2.