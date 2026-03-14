Tartu Ülikool kaotas ülikooliderbi, Kalev/Cramo jooksis Ventspilsist üle

Põhiturniiri esikohal lõpetanud Tartu Ülikool Maks & Moorits võõrustas viimases voorus ülikoolide derbis TalTech/Alexelat. Külalised dikteerisid mängu käiku esimesest minutist alates ja asusid kolmanda veerandi lõpuks 21 punktiga juhtima, aga Tartu suutis lõpu siiski põnevaks teha.

Pool minutit enne lõpusireeni oli vahe vähenenud kahele punktile ning Tartule kuulus ka viimase rünnaku õigus, ent Karl-Johan Lipsu kolmene ebaõnnestus. Suure edu maha mängimisele lähedal olnud TalTech võitis numbritega 78:76 (17:14, 16:15, 25:8, 20:39). Martin Paasoja vedas Tartut rünnakul 25 punkti ja kuue resultatiivse sööduga, võitjate parimatena kogusid 14 punkti Tormi Niits ja Siim-Markus Post.

"Lõpp läks nugade peale. Aga kolmanda veerandi võitsime 25:8. Tavaliselt on meil kolmandad veerandajad probleemsed olnud, et selle üle on hea meel. Kindlasti on meil videost vaja vaadata Tartu maa-ala, sest play-off on tulemas ja kindlasti hakkavad vastased seda meie vastu kasutama," rääkis TalTechi ääremängija Oliver Metsalu ERR-ile.

TalTech (17-9) sai põhiturniiril kuuenda koha ja läheb veerandfinaalis vastamisi kolmanda koha teeninud Valmieraga (20-6). "Nüüd ei ole vahet, kes vastu tuleb. Iga mäng on oluline. Play-off – see on aasta parim aeg!," lisas Metsalu.

Tartu Ülikooli (21-5) ootab kaheksa parema seas ees vastasseis Pärnu Transcomiga (11-15). "Raske öelda, kuidas täna nii suurde auku jäime. Ega me seda meelega ei teinud. Mingi hetk olime väga ümmargused ja visked ei kukkunud sisse. Jube punnitades tuli. Lõpp oli mingis mõttes tulekahju päästmine ja eks TalTechi meestel hakkas jalg värisema," sõnas Paasoja.

Tartu, Riia VEF-i (21-4) ja Valmiera järel saavutas neljanda koha Kalev/Cramo (20-6), kes alistas laupäeval võõras saalis Ventspilsi 109:84 (28:22, 19:22, 32:18, 30:22) ja lõpetas põhiturniiri 11 järjestikuse võiduga. Võitjate poolel küündis kahekohalise punktisummani lausa kaheksa meest ning neist edukaim oli Tanel Kurbas, kelle arvele jäi 16 punkti. Hugo Toom sooritas kaksikduubli 15 punkti ja 10 lauapalliga.

Kalev/Cramo vastaseks kaheksa parema seas on viiendal kohal lõpetanud Riia Zelli (20-6). Ventspils madistab VEF-iga.

Kohtadel 9.-14. lõpetasid põhiturniiri Ogre (11-15), Viimsi (7-19), Liepaja (5-21), Keila KK (5-21), Läti Ülikool (4-22) ja Keila Coolbet (3-23).