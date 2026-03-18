TalTech lubas veerandfinaali avamängus Valmieral visata üle 100 punkti

TalTech/Alexela
Autor/allikas: Priit Mürk/ERR
Korvpall

Korvpalli Eesti-Läti liigas alustati kolmapäeval veerandfinaalseeriatega. TalTech/ALEXELA sai oma avamängus 80:105 kaotuse Valmieralt.

Põhiturniiril 17 võidu ja 9 kaotusega kuuenda koha saanud TalTech sõitis veerandfinaaliks Lätti, kus neid võõrustas 20 võidu ja 6 kaotusega põhiturniiril kolmandaks tulnud Valmiera. Tasavägise esimese ja kolmanda veerandaja kõrval kaotas Eesti klubi teise perioodi 21:33 ja neljanda 21:31.

TalTech tabas väljakult viskeid 47-protsendiliselt (kahesed 25/39, kolmesed 7/28), kuid sai oma 22 vabaviskest läbi rõnga vaid 9. Sealjuures realiseeris Valmiera 34 vabaviskest 30 ja tabas ka 26 kaugviskest pooled.

Siim-Markus Post viskas 16 punkti, Tormi Niits lisas 15 ja Oliver Metsalu 12 punkti. Lauavõitluse 40:29 võitnud kodumeeskonna ridades jõudsid kahekohalise punktiarvuni seitse meest, Verners Kohs viskas neist 19 punkti ja võttis 7 lauapalli.

Kahe võiduni peetava veerandfinaalseeria teine mäng toimub esmaspäeval Tallinnas ja vajadusel peetakse kolmas kohtumine kolmapäeval taas Lätis.

Teises kolmapäevases mängus ei jätnud Riia VEF Ventspilsile suurt sõnaõigust ning teenis 77:54 võidu. Kuu aja eest Ventspilsi lausa 30 punktiga kollitanud Kristaps Kilps oli ka kolmapäeval üleplatsimees, kui viskas seekord 14 punkti.

Toimetaja: Anders Nõmm

