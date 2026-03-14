X!

Ogre üllatuskaotus aitas Pärnu Transcomi Eesti-Läti liigas play-off'i

Pärnu Transcomi korvpallimeeskond tagas laupäeval koha Eesti-Läti liiga sõelmängudel.

Pärnu lõpetas põhiturniiri 11 võidu ja 15 kaotusega, mis andis enne laupäevaseid mänge turniiritabelis üheksanda koha. Pärnakate edasine saatus oli lätlaste BK Ogre käes, kes oli 11 võidu ja 14 kaotusega kaheksas ja pidi edasipääsuks play-off'i alistama laupäeval tabeli põhjas asunud Läti Ülikooli.

Üllatuslikult ei suutnud Ogre seni vaid kolm võitu teeninud Läti Ülikoolist kodusaalis jagu saada, tunnistades külalismeeskonna 106:101 (20:22, 22:29, 30:21, 34:29) paremust.

Kuna Pärnu jäi omavahelistes mängudes Ogrega kokkuvõttes plussi, siis kerkiti laupäevase tulemuse järel tabelis kaheksandaks ja Ogre langes üheksandaks. Lisaks Pärnule pääsesid Eesti klubidest play-off'i veel põhiturniiri võitja Tartu Ülikool Maks & Moorits, BC Kalev/Cramo ja TalTech/Alexela.

Laupäeval toimub veel viis mängu ning hilisõhtuks saab paika põhiturniiri lõplik paremusjärjestus ja selguvad kõik play-off'i avaringi paarid.

Toimetaja: Henrik Laever

19:14

Eesti korvpallinaiskond kaotas EM-valiksarjas Sloveeniale Uuendatud

18:57

13:30

Euroliiga liidri 19 mängu pikkuseks veninud võiduseeria katkes Belgradis

13.03

Keila Coolbeti hooaeg Eesti-Läti liigas kulmineerus kaotusega Riia Zellile

13.03

Peatreener enne mängu Sloveeniaga: peame oma relvad teistmoodi välja võtma

13.03

Panathinaikos alistas vigastuspausi lõpetanud Lessorti toel Žalgirise

13.03

Stabiilne Gilgeous-Alexander möödus Chamberlainist, Doncic viskas 51 punkti

13.03

Veesaar tegi suure kaksikduubli, aga North Carolina kaotas

12.03

Korvpallikoondise itaallasest abitreener liitub Kalev/Cramoga

12.03

Vaaksi resultatiivne esitus ei päästnud Providence'i kaotusest

12.03

Annuk jäi naiskonna esitusega rahule: suur lugupidamine lahingu eest

12.03

TalTech/Alexela eurohooaeg lõppes Kreekas

12.03

Kawhi Leonard ladus Timberwolvesi korvi palle täis

12.03

Raieste klubi võitis veerandfinaali avamängu, Jõesaare oma kaotas

12.03

Vaaksi punktirekord vedas Providence'i võiduni

21:27

Käit naasis Šveitsis platsile värava ja võiduga

20:49

Barrus sai Audentesest jagu ja pääses poolfinaali

20:28

Karmi Keenia rallit juhib Katsuta, Virves absoluutarvestuses viies Uuendatud

19:58

Aigro edestas üldvõitjat Prevci, kuid teise vooru ei pääsenud

19:34

Uspenski kaotas U-23 EM-il, aga ees ootab pronksimatš Uuendatud

19:14

Eesti korvpallinaiskond kaotas EM-valiksarjas Sloveeniale Uuendatud

18:57

18:32

Kanada lõpetas ratastoolikurlingus Hiina ülevõimu Uuendatud

18:07

Külm: ei olnud küll pjedestaalisõit, aga olen rahul

17:46

Naiste jälitussõitu valitses Vittozzi, Külm sai 18. koha Uuendatud

17:24

Algas piletimüük laskesuusatamise maailmameistrivõistlustele Otepääl

16:58

Nõmme United lõi Pärnule koguni seitse väravat, Kuressaare avas võiduarve Uuendatud

16:42

Alev mahtus MK-etapil 20 parema sekka, esikaheksas ainult norrakad

15:31

Siimer langes kolmandas tiirus suurest mängust, Lägreid võitis ka jälituse Uuendatud

14:20

Ken Ink võitis Inglismaal ITF J100 turniiri

15:31

Siimer langes kolmandas tiirus suurest mängust, Lägreid võitis ka jälituse Uuendatud

17:46

Naiste jälitussõitu valitses Vittozzi, Külm sai 18. koha Uuendatud

13.03

Susan Külm sõitis esimest korda karjääri jooksul kümne hulka Uuendatud

20:28

Karmi Keenia rallit juhib Katsuta, Virves absoluutarvestuses viies Uuendatud

19:14

Eesti korvpallinaiskond kaotas EM-valiksarjas Sloveeniale Uuendatud

13.03

Peapõrutuse saanud Kläbo Holmenkolleni suusamaratonil ei stardi

09:22

Liisa-Maria Lusti krooniti viievõistluses NCAA sisemeistriks

13.03

TV 10: Kristjan Kanter tegi Võrus pere parima tulemuse

13.03

Susan Külm on Otepääl populaarne: pidin kõigiga pilti tegema!

10:39

Antonellist sai noorim vormel-1 etapi kvalifikatsioonivõitja

