Ogre üllatuskaotus aitas Pärnu Transcomi Eesti-Läti liigas play-off'i

Pärnu lõpetas põhiturniiri 11 võidu ja 15 kaotusega, mis andis enne laupäevaseid mänge turniiritabelis üheksanda koha. Pärnakate edasine saatus oli lätlaste BK Ogre käes, kes oli 11 võidu ja 14 kaotusega kaheksas ja pidi edasipääsuks play-off'i alistama laupäeval tabeli põhjas asunud Läti Ülikooli.

Üllatuslikult ei suutnud Ogre seni vaid kolm võitu teeninud Läti Ülikoolist kodusaalis jagu saada, tunnistades külalismeeskonna 106:101 (20:22, 22:29, 30:21, 34:29) paremust.

Kuna Pärnu jäi omavahelistes mängudes Ogrega kokkuvõttes plussi, siis kerkiti laupäevase tulemuse järel tabelis kaheksandaks ja Ogre langes üheksandaks. Lisaks Pärnule pääsesid Eesti klubidest play-off'i veel põhiturniiri võitja Tartu Ülikool Maks & Moorits, BC Kalev/Cramo ja TalTech/Alexela.

Laupäeval toimub veel viis mängu ning hilisõhtuks saab paika põhiturniiri lõplik paremusjärjestus ja selguvad kõik play-off'i avaringi paarid.