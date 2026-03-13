X!

Saku Sporting võitis oma esimese superkarika

Foto: Liisi Troska/jalgpall.ee
Eesti jalgpalli naiste superkarikamängus alistas Saku Sporting tulemusega 1:0 valitseva meisternaiskonna Tallinna FC Flora.

Sportland Arenal toimunud kohtumises lõi ainsa värava esimese poolaja 35. minutil Saku mängija Emma Treiberg.

Tegemist oli Saku Sportingu jaoks klubi ajaloo esimese superkarikaga ja ühtekokku on nüüd trofeeni jõudnud neli erinevat Eesti naiskonda.

"Tavaliselt on nii, et sa ootad midagi väga-väga. Siis lõpuks on ikka hea tunne, aga tegelikult avastad, et peab protsessi ja mängu nautima," lausus Treiberg ERR-ile.

"Loomulikult on väga hea karikat tõsta ja väravat lüüa, sest see on see, mille nimel pingutad, aga tegelikult ma arvan, et tänasest jääb rohkem meelde see, kuidas me kõik koos pingutasime. Sellepärast me selle karika ka pea kohale tõstsime."

Traditsiooniliselt avab superkarikamäng ühtlasi jalgpallihooaja. Naiste kõrgliigaga alustatakse 20.-21. märtsil, kui omavahel lähevad vastamisi Flora - Harju JK Laagri, Sporting - FC Elva ja Viimsi JK - Paide Linnanaiskond.

"Ma arvan, et hooaeg tuleb väga-väga huvitav," jätkas Treiberg. "Üle mitme aasta pingeline hoolimata sellest, et meil võistleb kuus tiimi. Me läheme kindlasti iga mängu võitma, täiega panema ja pingutama. Tunnen, et meil on supertiim. Iga mänguga saame paremaks!"

Toimetaja: Siim Boikov

Saku Sporting võitis oma esimese superkarika

