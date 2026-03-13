Mattias Käidi vigastuspaus jääb lühikeseks

Käit jättis eelmisel pühapäeval 2:1 võidumängu Berni Young Boysi vastu vahele, kuna talle tegi liiga tagareis. Sama mure tõttu oli ta puudunud ka ühest Thuni veebruarikuisest kohtumisest. Laupäeval võõrustab Käidi tööandja Šveitsi kõrgliiga 30. vooru raames Grasshopperit, vahendab Soccernet.ee.

Thun teatas, et 10 000 pealtvaatajat mahutav Stockhorn Arena on homseks matšiks välja müüdud. Kollaste kaartide tõttu peavad aga mängu vahele jätma kodumeeskonna kaitsja Marco Bürki ja poolkaitsja Justin Roth.

Thun juhib Šveitsi kõrgliigat 14-punktilise edumaaga St. Galleni ees.

Loe edasi Soccernet.ee portaalist.