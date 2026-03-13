Mattias Käidi vigastuspaus jääb lühikeseks

Jalgpall
Mattias Käit.
Mattias Käit. Autor/allikas: FC Thun/Facebook
Jalgpall

Šveitsi jalgpalliklubi FC Thuni koduleht teatas heast uudisest seoses Mattias Käidiga - eelmise mängu vahele jätnud Eesti koondise poolkaitsja on laupäevaseks kohtumiseks taas valikus.

Käit jättis eelmisel pühapäeval 2:1 võidumängu Berni Young Boysi vastu vahele, kuna talle tegi liiga tagareis. Sama mure tõttu oli ta puudunud ka ühest Thuni veebruarikuisest kohtumisest. Laupäeval võõrustab Käidi tööandja Šveitsi kõrgliiga 30. vooru raames Grasshopperit, vahendab Soccernet.ee.

Thun teatas, et 10 000 pealtvaatajat mahutav Stockhorn Arena on homseks matšiks välja müüdud. Kollaste kaartide tõttu peavad aga mängu vahele jätma kodumeeskonna kaitsja Marco Bürki ja poolkaitsja Justin Roth.

Thun juhib Šveitsi kõrgliigat 14-punktilise edumaaga St. Galleni ees.

Toimetaja: Siim Boikov

Samal teemal

premium liiga

jalgpalliuudised

17:04

Mattias Käidi vigastuspaus jääb lühikeseks

15:31

Nädalavahetusel selgub saalijalgpalli karikavõistluste võitja

09:41

Villa treener jõudis ümmarguse tähiseni, Nottingham Forest aina kaotab

12.03

Selgusid Evald Tipneri karikavõistluste poolfinaalpaarid

12.03

Trump: Iraan ei tohiks jalgpalli MM-ile tulla oma elu ja turvalisuse huvides

12.03

Flora ja Sporting avavad naiste jalgpallihooaja superkarikamänguga

12.03

Viies Eesti jalgpallur hakkab mängima Slovakkia kõrgliigas

12.03

Valverde vägiteod olid Man Cityle liiast

11.03

Saalijalgpalli meistriliigas selgusid poolfinaalpaarid

11.03

Kolmeväravalise edu maha mänginud Narva Trans jõudis nelja hulka

sport.err.ee uudised

17:04

Mattias Käidi vigastuspaus jääb lühikeseks

16:44

Sprinteri eksimus tõi Nisule Türgis neljanda koha

16:13

Mäesuusatamises jätkub Marco Odermatti ajastu

15:45

Solbergi lõhkenud rehv segab Keenias kaarte, Virves oma klassi esimene Uuendatud

15:45

VAATA OTSE | Mitu eestlannat Otepääl jälitusse pääseb? Uuendatud

15:31

Nädalavahetusel selgub saalijalgpalli karikavõistluste võitja

15:25

Hiina laskesuusatajad napsasid paralümpial ukrainlaste eest kaks võitu Uuendatud

14:51

Tiitlikaitsja langes Indian Wellsis konkurentsist, poolfinaalid paigas

14:19

TV 10: Kristjan Kanter tegi Võrus pere parima tulemuse

13:44

Rae läheb poolfinaali selge favoriidina, teine paar on tasavägisem

12:56

Panathinaikos alistas vigastuspausi lõpetanud Lessorti toel Žalgirise

11:47

Peapõrutuse saanud Kläbo Holmenkolleni suusamaratonil ei stardi

11:22

Mercedesed stardivad esireast ka Hiina sprindisõidus

10:53

Stabiilne Gilgeous-Alexander möödus Chamberlainist, Doncic viskas 51 punkti

09:41

Villa treener jõudis ümmarguse tähiseni, Nottingham Forest aina kaotab

08:38

Pajur alustas velotuuri Horvaatias 12. kohaga

08:05

Veesaar tegi suure kaksikduubli, aga North Carolina kaotas

12.03

TV 10: Adeele Lehismets tahab ema rahvusrekordi üle joosta

12.03

Vaatamata kevadistele ilmadele on suusatajad endiselt radadel

12.03

VIDEO | Duplantis uuendas kodupubliku ees taas maailmarekordit

loetumad

12.03

Otepää sprindis võidutses Lägreid, Siimer ja Kehva pääsesid jälitusse Uuendatud

15:45

VAATA OTSE | Mitu eestlannat Otepääl jälitusse pääseb? Uuendatud

12.03

IPC võttis luubi alla venelasi vältinud Saksamaa parasportlased

12.03

Haigestunud Tomingase asemel läheb reedel rajale Kaljumäe

11:47

Peapõrutuse saanud Kläbo Holmenkolleni suusamaratonil ei stardi

12.03

VIDEO | Duplantis uuendas kodupubliku ees taas maailmarekordit

12.03

Vaaksi resultatiivne esitus ei päästnud Providence'i kaotusest

15:25

Hiina laskesuusatajad napsasid paralümpial ukrainlaste eest kaks võitu Uuendatud

11.03

Norra laskesuusategelane läbis eduka vähioperatsiooni

12.03

Keenia rallit läks juhtima Solberg, Virves WRC2 klassis kolmas

