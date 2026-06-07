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Teisel lisaajal võitnud Vegas läks Stanley karikafinaali juhtima

Jäähoki
Vegas Golden Knights
Vegas Golden Knights Autor/allikas: SCANPIX/AP
Jäähoki

Stanley karikavõistluste finaalseerias peeti öösel vastu pühapäeva kolmas mäng, milles läks võitja selgitamiseks vaja lausa kaht lisaaega. Lõpuks jäi peale Vegas Golden Knights, kes läks taaskord seeriat juhtima.

Vegases toimunud kolmas kohtumine algas tagasihoidlikult, aga kodumeeskond sai teisel perioodil hoo sisse. Golden Knights viskas esimese nelja minutiga kaks väravat, mis aga vaide tõttu tühistati. Sellega hoog aga ei raugenud, sest alates 11. minutist viskas võõrustaja kuue minutiga neli väravat ning läks otsustavale kolmandikule vastu 4:0 eduseisul.

Kolmanda perioodi viiendal minutil sai Vegas veel karistusviske, aga ei suutnud realiseerida. Seda oleks hädasti vaja olnud, sest Carolina Hurricanse leidis võimsa vastuse ning viskas ainuüksi kaheksandal minutil 39 sekundiga kolm väravat, lihvides vahe vaid ühele tabamusele. Jaht viigiväravale kandis lõpuks samuti vilja, kui venelane Andrei Svetšikov kaks minutit enne lõpusireeni kohtumise viigistas ja seisul 4:4 lisaajale saatis.

Esimesed 20 minutit möödusid ilma võiduväravata, mistõttu läks vaja ka teist lisaaega, mil neljaväravalise edu käest pudistanud Vegase kaitsja Shea Theodore litri lõpuks Carolina väravavõrku saatis ja Golden Knightsile 5:4 (0:0, 4:0, 0:4, 1:0) võidu vormistas.

"Sel hetkel tahad lihtsalt litrit värava poole loopida ja loodad, et see sisse põrkaks. Õnneks põrkas nende väravasse," sõnas võiduvärava autor. "Võtsime jala pedaalilt. Peame kolmandal perioodil teravam olema, aga võitlesime südikalt lõpuni. Alustasime teist lisaaega väga hästi ja tundsime, et nad on kandadel."

Vegase teise, kolmanda ja neljanda värava visanud kanadalane Mitchell Marner tegi Stanley karikafinaali kiireima kübaratrikiga ajalugu, lisaks sai ta teisel perioodil kirja ka väravasöödu. Ükski mängija pole alates 1919. aastast karikafinaali mängus ühe kolmandikuga neli resultatiivsuspunkti kogunud, toona sai sellega hakkama Seattle Metropolitansi mängumees Frank Foyston.

Lisaks Marnerile ja Theodore'ile tegi Golden Knightsi eest veel skoori tšehh Tomaš Hertl. Seeria teises mängus litriga vastu nägu saanud Brayden McNabb sai kirja kaks väravasöötu. Carolina eest said lisaks Svetšikovile tabamuse kirja veel kanadalased Jordan Staal, Taylor Hall ning Jordan Martinook.

Golden Knights läks nelja võiduni peetavat seeriat juhtima kaks-üks, neljas kohtumine toimub taas Vegase kodujääl.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

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