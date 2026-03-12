X!

Kawhi Leonard ladus Timberwolvesi korvi palle täis

Korvpall
Korvpall

Korvpalliliigas NBA tegi läinud ööl suurepärase esituse Kawhi Leonard, kes vedas koduklubi Los Angeles Clippersi 153:128 (38:27, 36:38, 35:33, 44:30) võiduni Minnesota Timberwolvesi üle.

Leonard panustas Clippersi hooaja resultatiivseimasse mängu 45 punkti, tabades väljakult viskeid 75-protsendilise täpsusega (15/20), seejuures üheksast kolmepunktiviskest läbis korvirõnga kuus. Tema arvele kogunes 32 minutiga veel viis lauapalli, viis korvisöötu ja kaks vaheltlõiget.

Timberwolvesi poolelt vastas nende tähtmängija Anthony Edwards 36 punkti ja viie resultatiivse sööduga, aga ta sooritas ka viis pallikaotust.

Esimese 27 mänguga vaid kuus võitu korjanud Clippers sai 32 kaotuse kõrvale 33. võidu. Läänekonverentsis asetsetakse kaheksandal kohal, Timberwolves (40-26) on neist kahe positsiooni võrra kõrgemal.

Teised tulemused:

Denver Nuggets - Houston Rockets 129:93
Sacramento Kings - Charlotte Hornets 109:117
Utah Jazz - New York Knicks 117:134
New Orleans Pelicans - Toronto Raptors 122:111
Orlando Magic - Cleveland Cavaliers 128:122

Toimetaja: Henrik Laever

Samal teemal

korvpalliuudised

14:29

TalTech/Alexela eurohooaeg lõppes Kreekas

12:43

Kawhi Leonard ladus Timberwolvesi korvi palle täis

08:56

Raieste klubi võitis veerandfinaali avamängu, Jõesaare oma kaotas

08:00

Vaaksi punktirekord vedas Providence'i võiduni

11.03

Avapoolaja võitnud Eesti naiskond pidi tunnistama Hollandi paremust Uuendatud

11.03

Võit jättis Pärnu Transcomile teoreetilise šansi

11.03

Monaco ja Spanoulise teed läksid lahku

11.03

VIDEO | Adebayo viskas Miami võidumängus 83 punkti

10.03

Drelli klubi tagas Meistrite liigas koha veerandfinaalis

10.03

Tartu Ülikool kaotas liidrite duellis Riia VEF-ile

10.03

Anna Gret Asi: Sloveenia vastu näidatud mängu võiksime nüüd kolm korda teha

10.03

Kalev/Cramo venitas võiduseeria kümnele mängule

10.03

NBA klubi pidi loobuma koostööprojektist stripiklubiga

10.03

Adleri järjekordne hiilgemäng ei päästnud Boston Universityt

10.03

Gilgeous-Alexanderi kolmene tõi Thunderile koduväljakul Nuggetsi üle võidu

videod

sport.err.ee uudised

16:57

Eesti suusatajad Drammeni sprindis edasi ei saanud

16:22

Eesti tippujujad alustavad hooaega rahvusvahelistel välisvõistlustel

15:45

VAATA OTSE | Laskesuusapidu Otepääl algab meeste sprindiga Uuendatud

15:43

Flora ja Sporting avavad naiste jalgpallihooaja superkarikamänguga

15:03

Eesti lestaujujad teenisid MK-etapil 26 medalit

14:29

TalTech/Alexela eurohooaeg lõppes Kreekas

13:47

Canadiens astus ida tippudele sammukese lähemale

13:13

Otepääl saab kohtuda Eesti laskesuusatamise suurkujudega

12:43

Kawhi Leonard ladus Timberwolvesi korvi palle täis

12:11

IPC võttis luubi alla venelasi vältinud Saksamaa parasportlased

11:21

Hästi alustanud Djokovic kaotas Indian Wellsis tiitlikaitsjale

10:46

Jürgenson ja Virves näitasid Keenia ralli soojendusel head minekut

10:04

Viies Eesti jalgpallur hakkab mängima Slovakkia kõrgliigas

08:56

Raieste klubi võitis veerandfinaali avamängu, Jõesaare oma kaotas

08:37

Kehra säilitas kolmanda koha lootuse, Serviti ja Tapa võtsid võidupunktid

loetumad

11.03

Avapoolaja võitnud Eesti naiskond pidi tunnistama Hollandi paremust Uuendatud

15:45

VAATA OTSE | Laskesuusapidu Otepääl algab meeste sprindiga Uuendatud

10.03

EOK otsustas, et Tõnis Sildaru ei saa treenerikutseta kandideerida aasta treeneriks

11.03

Kehva: algul arvasin, et see on nagu iga teine MK-etapp Uuendatud

11.03

Norra laskesuusategelane läbis eduka vähioperatsiooni

08:00

Vaaksi punktirekord vedas Providence'i võiduni

12:11

IPC võttis luubi alla venelasi vältinud Saksamaa parasportlased

00:02

Valverde vägiteod olid Man Cityle liiast

11.03

Monaco ja Spanoulise teed läksid lahku

11.03

VIDEO | Adebayo viskas Miami võidumängus 83 punkti

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo