Kawhi Leonard ladus Timberwolvesi korvi palle täis

Leonard panustas Clippersi hooaja resultatiivseimasse mängu 45 punkti, tabades väljakult viskeid 75-protsendilise täpsusega (15/20), seejuures üheksast kolmepunktiviskest läbis korvirõnga kuus. Tema arvele kogunes 32 minutiga veel viis lauapalli, viis korvisöötu ja kaks vaheltlõiget.

Timberwolvesi poolelt vastas nende tähtmängija Anthony Edwards 36 punkti ja viie resultatiivse sööduga, aga ta sooritas ka viis pallikaotust.

Esimese 27 mänguga vaid kuus võitu korjanud Clippers sai 32 kaotuse kõrvale 33. võidu. Läänekonverentsis asetsetakse kaheksandal kohal, Timberwolves (40-26) on neist kahe positsiooni võrra kõrgemal.

Teised tulemused:

Denver Nuggets - Houston Rockets 129:93

Sacramento Kings - Charlotte Hornets 109:117

Utah Jazz - New York Knicks 117:134

New Orleans Pelicans - Toronto Raptors 122:111

Orlando Magic - Cleveland Cavaliers 128:122