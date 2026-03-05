X!

Qarabag teenis saalijalgpalli meistriliiga veerandfinaalis esimese võidu

Saalijalgpalli meistriliiga: Tallinna FC Qarabag - Tartu Ravens Futsal
Saalijalgpalli meistriliiga: Tallinna FC Qarabag - Tartu Ravens Futsal Autor/allikas: Marleen Mälk
Saalijalgpalli Eesti meistriliiga veerandfinaali avamängus kohtusid Tartu Ravens Futsal ja Tallinna FC Qarabag, kellest viimane teenis 3:2 võidu.

Avavärav sündis Qarabagil 10. minutil, kui täpne oli Aleksandr Starodub. Juba kaks minutit hiljem kasvatas eduseisu Alexander Vtorushin. Teisel poolajal suutis Ravens mängu tagasi tulla: 29. minutil vähendas kaotusseisu Eduard Desjatski ning 36. minutil viigistas Mats Plado. Otsustavaks sai aga 38. minut, mil Ravensi eest läks kirja omavärav, mis viis Qarabagi taas juhtima. Rohkem väravaid kohtumises ei sündinud ning avamäng kuulus tulemusega 3:2 külalistele, vahendab jalgpall.ee.

Meeskondade korduskohtumine toimub laupäeval.

Teise veerandfinaalpaari moodustavad Saku Sporting ja Silla FC Phoenix, kelle esimene kohtumine peetakse reedel. Põhiturniiri lõpetasid meeskonnad vastavalt neljandal ja viiendal kohal. Põhihooaja kahes kohtumises võidutsesid meeskonnad mõlemad ühel korral: esmalt alistas Silla vastase 8:6 ning teises kohtumises võttis Sporting revanši, kui teenis vastase üle kindla 9:2 võidu.

Veerandfinaali mänge peetakse kuniks üks meeskond jõuab kahe võiduni ning pääseb seejärel edasi poolfinaalidesse. Otsepääsu poolfinaali on endale taganud põhiturniiri kaks paremat Bunker Partner ja Narva United.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

