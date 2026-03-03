Koduseks MM-iks valmistuv Goidina: ema aitab mind kogu aeg

Kui vana sa olid, kui sa alustasid iluuisutamisega?

Ma olin nelja-aastane.

Ja miks sa just valisid selle spordiala?

Mäletan, et ma olin Tartus ja olin Lõunakeskuses ja me sõime. Ja ma mäletan, et ma vaatasin, kuidas tüdrukud uisutavad. Mulle meeldis see ja ma ütlesin vanematele, et ma tahan ka.

Olid su vanemad ka sportlased, tegid mingit sporti?

Minu isa ei, aga minu ema oli iluuisutaja neli või viis aastat ja pärast ta tegeles kergejõustikuga.

Mis sulle iluuisutamise juures kõige rohkem meeldib, kas hüpped, mingid piruetid, see artistlik pool?

Mulle meeldivad hüpped, mulle ei meeldi piruette teha. Ja mulle meeldib see, et meie sport on nagu väike teater, saame nagu rolli teha, see on väga põnev ja huvitav.

Kas sa mäletad, kui vana sa olid, kui sa oma esimese kolmekordse hüppe tegid?

Ma tegin esimese kahekordse axeli, kui olin kaheksa-aastane ja kolmekordse Salchowi, kui olin üheksa-aastane. Ja kui ma olin üheksa-aastane, tegin juba programmi, kus oli kaks kolmekordset Salchowit ja kaks kahekordset axelit.

Aga mis hüpe on su kõige lemmikum?

Ma ei tea, võib-olla toeloop või lutz.

Mis hüppega sa tunned, et on kõige raskem või keerulisemalt tuleb välja?

Rittberger!

Aga räägime koolist, mis koolis sa käid, mis klassis õpid?

Ma käin Tallinna Õismäe Vene Lütseumis ja õpin üheksandas klassis, mul on juba kohe eksamid.

Mis õppeaine kõige rohkem sulle meeldib?

Ma arvan, inglise keel või matemaatika.

Ütlesid, et eksamid on tulemas, kui keeruline on ühendada sporti ja kooli?

Oi, see on väga raske! Tavaliselt ma õpin iseseisvalt, kui ma olen välismaal ja kui ma olen Tallinnas, siis tavaliselt ma käin kolm-neli tundi päeval ja siis trenni ja siis tagasi kooli. See on väga raske.

Sa ütlesid, et sa oled välismaal ja tõepoolest harjutadki välismaal, räägi, mis riikides sa oled treeninud?

Oi, liiga paljudes! Ameerikas, Aserbaidžaanis, Prantsusmaal, Itaalias. Kus veel? Venemaal, kui ma olin väike. Ma ei tea, võib-olla midagi veel, aga ma ei mäleta.

Räägime sinu emast, kes on sind igatepidi toetanud, aga ta on ka sinu kavade koreograaf. Milline on tema roll üldse sinu sportlasteel?

Ta aitab mind kogu aeg, ta saab minu ÜKE-t vaadata. Ta aitab mind jääl, vaatab minu programme ja saab aidata kogu aeg, vaatab minu hüppeid ja siis ta saab aidata muidugi.