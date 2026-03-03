X!

Koduseks MM-iks valmistuv Goidina: ema aitab mind kogu aeg

Iluuisutamine
Foto: Riinu Liis Lajal
Iluuisutamine

Tallinnas peetakse sel nädalal iluuisutamise juunioride maailmameistrivõistlused, kus Eesti suurimad lootused on neidude üksiksõidus. Mullu juunioride MM-il seitsmenda koha saanud 15-aastane Elina Goidina asub võistlustulle ka kodupubliku ees.

Kui vana sa olid, kui sa alustasid iluuisutamisega?

Ma olin nelja-aastane.

Ja miks sa just valisid selle spordiala?

Mäletan, et ma olin Tartus ja olin Lõunakeskuses ja me sõime. Ja ma mäletan, et ma vaatasin, kuidas tüdrukud uisutavad. Mulle meeldis see ja ma ütlesin vanematele, et ma tahan ka.

Olid su vanemad ka sportlased, tegid mingit sporti?

Minu isa ei, aga minu ema oli iluuisutaja neli või viis aastat ja pärast ta tegeles kergejõustikuga.

Mis sulle iluuisutamise juures kõige rohkem meeldib, kas hüpped, mingid piruetid, see artistlik pool?

Mulle meeldivad hüpped, mulle ei meeldi piruette teha. Ja mulle meeldib see, et meie sport on nagu väike teater, saame nagu rolli teha, see on väga põnev ja huvitav.

Kas sa mäletad, kui vana sa olid, kui sa oma esimese kolmekordse hüppe tegid?

Ma tegin esimese kahekordse axeli, kui olin kaheksa-aastane ja kolmekordse Salchowi, kui olin üheksa-aastane. Ja kui ma olin üheksa-aastane, tegin juba programmi, kus oli kaks kolmekordset Salchowit ja kaks kahekordset axelit.

Aga mis hüpe on su kõige lemmikum?

Ma ei tea, võib-olla toeloop või lutz.

Mis hüppega sa tunned, et on kõige raskem või keerulisemalt tuleb välja?

Rittberger!

Aga räägime koolist, mis koolis sa käid, mis klassis õpid?

Ma käin Tallinna Õismäe Vene Lütseumis ja õpin üheksandas klassis, mul on juba kohe eksamid.

Mis õppeaine kõige rohkem sulle meeldib?

Ma arvan, inglise keel või matemaatika.

Ütlesid, et eksamid on tulemas, kui keeruline on ühendada sporti ja kooli?

Oi, see on väga raske! Tavaliselt ma õpin iseseisvalt, kui ma olen välismaal ja kui ma olen Tallinnas, siis tavaliselt ma käin kolm-neli tundi päeval ja siis trenni ja siis tagasi kooli. See on väga raske.

Sa ütlesid, et sa oled välismaal ja tõepoolest harjutadki välismaal, räägi, mis riikides sa oled treeninud?

Oi, liiga paljudes! Ameerikas, Aserbaidžaanis, Prantsusmaal, Itaalias. Kus veel? Venemaal, kui ma olin väike. Ma ei tea, võib-olla midagi veel, aga ma ei mäleta.

Räägime sinu emast, kes on sind igatepidi toetanud, aga ta on ka sinu kavade koreograaf. Milline on tema roll üldse sinu sportlasteel?

Ta aitab mind kogu aeg, ta saab minu ÜKE-t vaadata. Ta aitab mind jääl, vaatab minu programme ja saab aidata kogu aeg, vaatab minu hüppeid ja siis ta saab aidata muidugi.

Toimetaja: Maarja Värv

Samal teemal

iluuisutamise uudised

03.03

Koduseks MM-iks valmistuv Goidina: ema aitab mind kogu aeg

03.03

Kaljuvere koduse MM-i eel: mulle meeldib suure publiku ees esineda Uuendatud

03.03

Eesti jäätantsijad loodavad kodusel MM-il pääsu vabatantsule Uuendatud

03.03

Churakov ja Nesterov naudivad iluuisutamise juures muusikat

02.03

Tondiraba jäähall on juunioride MM-iks valmis: jää paksus on käes

02.03

Jaapanlanna püüab Tallinnas rekordilist MM-kulda

28.02

Petrõkina konkurent jätab MM-i vahele

21.02

VIDEO | Petrõkina ohvriks langes galakavas ka Malinin

21.02

Petrõkina koreograaf: otsime, kust lisapunkte kätte saada

21.02

Levandi teenis kodusel võistlusel esikoha, Langerbaur teine

20.02

Petrõkina peab gala jaoks kaasama abilisi: proovin küsida Ilia Malininilt

20.02

Iluuisutamise olümpiavõitja: janunen alati rohkema järele

20.02

Niina Petrõkina kutsuti olümpia galaetendusele

20.02

Petrõkina saavutas ilusa olümpiadebüüdi krooniks seitsmenda koha

20.02

Ambitsioonikas Petrõkina: tahaks veel kõrgemat kohta saada!

videod

sport.err.ee uudised

03.03

Koduseks MM-iks valmistuv Goidina: ema aitab mind kogu aeg

03.03

Naiste jäähokikoondis tõusis kodusel MM-turniiril ainuliidriks

03.03

ETV spordisaade, 3. märts

03.03

Keila KK alistanud Kalev/Cramo tõusis Eesti-Läti liigas kolmandaks

03.03

Novosjolov: minu jaoks on ülioluline naiskonna kliima

03.03

Pärnu sai tasavägises heitluses Võrust jagu, Tartu peab pronksimänguga leppima

03.03

Glinka andis Prantsusmaal loobumisvõidu

03.03

Kaljuvere koduse MM-i eel: mulle meeldib suure publiku ees esineda Uuendatud

03.03

Eesti jäätantsijad loodavad kodusel MM-il pääsu vabatantsule Uuendatud

03.03

Adamson säras poolelijäänud Euroliiga noorteturniiril

03.03

Haanja maraton toimub soojakraadide kiuste

03.03

Võrkpallur Oliver Venno lõpetab koondisekarjääri

03.03

Tiitlivõistluste medalitega noored vehklejad saavad preemiat

03.03

Mark Lajal loobus Thionville'i Challengerist

03.03

Ralf Kivil jäi MM-il esimesena veerandfinaalist välja, favoriit kukkus

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo