Reali ja Benfica korduslahingut saadab rassismiküsimus

Jalgpall
Gianluca Prestianni ja Vinicius Junior
Gianluca Prestianni ja Vinicius Junior Autor/allikas: SCANPIX / EPA
Jalgpall

Kolmapäeva õhtul toimuva Meistrite liiga sõelmängude avaringi korduskohtumise Madridi Real - Lissaboni Benfica eel on tõusnud keskseks teemaks rassistlikud ja homofoobsed rünnakud.

Avamäng Lissabonis katkestati umbes kümneks minutiks, sest Reali mängija Vinicius Junior süüdistas vastaste mängijat Gianluca Prestiannit rassistlikus keelekasutuses tema suunal.

Pärast seda lahkusid Reali mängijad protestiks väljakult ja peakohtunik Francois Letexier oli sunnitud mängu peatama. Hiljem kohtumine jätkus ja Real sai Viniciuse väravast 1:0 võidu.

Prestianni ei saa kordusmängu Madridis kaasa teha, kuna talle määrati esialgne mängukeeld. Kui distsiplinaarkomisjon mõistab ta rassistlikus rünnakus süüdi, võib argentiinlast oodata kuni kümne kohtumise pikkune mängukeeld.

Prestianni ise on eitanud rassistlikku keelekasutust ja sõnas, et tegemist oli hoopis homofoobse väljendiga. Reali väravavaht Thibaut Courtois siinkohal aga põhimõttelist vahet ei näe.

"See on sama tõsine, sest need on homofoobsed solvangud... Olen näinud ka pilte Benfica tribüünilt mängu ajal ja minu arvates on taunitav seda staadionil näha," viitas Courtois pealtvaatajatele, kes tegid ahvilaadseid žeste.

"Mängija võib sulle meeldida rohkem või vähem, aga selliste žestide tegemine on häbiväärne. Ma pole näinud, kas nad on midagi öelnud selle kohta, et võtavad ette need fännid, kes tegid ahvižeste. Aga kõike arvestades pole paljusid asju hästi tehtud. Ma arvan, et rassim ja homofoobia, kõik need asjad - me lihtsalt ei saa nendega leppida ja see solvang on sama tõsine."

Courtois oli pettunud ka vastaste peatreener Jose Mourinhos. Viimane ütles, et Viniciuse värava tähistamise viis provotseeris fänne. "Vini ei teinud midagi valesti. Ta tähistas samamoodi nagu paljud vastased on meie vastu tähistanud," sõnas belglane.

"Lõpuks peame edasi liikuma ja selle sinnapaika jätma. Me ei saa väidetavat rassismiakti õigustada tähistamisega."

Reali treener Alvaro Arbeloa sõnul on Vinicius Junior näidanud üles vaprust ja iseloomu. "Ma ei tea, kuidas mina tema olukorras olles reageeriks. Ta on alati vastanud julgelt, näidates üles tohutut isiksust ja karakterit. Ta on võitleja," ütles ta.

Toimetaja: Siim Boikov

Reali ja Benfica korduslahingut saadab rassismiküsimus

