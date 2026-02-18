Realile piisas võiduks ühest väravast, PSG vajas kolme

Madridi Real sõitis külla kunagise peatreeneri Jose Mourinho juhendatavale Lissaboni Benficale ning võitis Vinicius Juniori 50. minuti väravast 1:0.

Viniciuse värava järel vallandus väljakul kaos, sest brasiillane väitis peakohtunikule, et Benfica mängija Gianluca Prestianni tegi tema suunas rassistliku kommentaari. Reali mängijad lahkusid seejärel väljakult ning prantslasest vilemees Francois Letexier oli sunnitud mängu kümneks minutiks peatama.

Kohtumise järel arvas Mourinho, et Vinicius provotseeris kodumeeskonna toetajaid värava tähistamise ajal ning väitis, et Benfica mängijad ega fännid ei ole rassistlikult meelestatud, sest klubi läbi aegade parim mängija on tumedanahaline, Mosambiigi päritolu Eusebio. Viniciust väidetavalt solvanud Prestianni ei jaganud mängu järel kommentaare.

Tiitlikaitsja PSG oli samuti võõrsil võidukas, alistades koduse konkurendi Monaco 3:2. Võitjate kolmest väravast kaks skooris Desire Doue, kes andis ka väravasöödu Achraf Hakimi tabamusele. Dortmundi Borussia sai kodumurul tänu Serhou Guirassy ja Maximilian Beieri väravatele 2:0 jagu Atalantast.

Kolmapäeval peetakse esimesed mängud paarides Qarabag - Newcastle United, Bodö/Glimt - Milano Inter, Club Brugge - Madridi Atletico ning Olympiakos - Leverkuseni Bayer.