Spurs alistas NBA tippude vastasseisus Pistonsi

Korvpall
San Antonio Spursi mängijad
Korvpalliliigas NBA teenis läänekonverentsis teisel kohal olev San Antonio Spurs juba üheksanda järjestikuse võidu, kui alistas idakonverentsi liidri Detroit Pistonsi 114:103.

Kahe väga tugeva kaitsemeeskonna vastasseisus jäi Detroit (42-14) rünnakul hätta ning tabas oma viskeid 38-protsendiliselt. Eriti kehv päev oli Pistonsi tähtmängijal Cade Cunninghamil, kes tabas väljakult 26 viskest vaid viis.

Kolmanda veerandaja lõpus otsustava vahe sisse teinud ja mängu lõpuni stabiilselt kahekohalist punktivahet hoidnud Spursi (41-16) resultatiivseim oli 28 punkti visanud Devin Vassell, Victor Wembanyama kogus 21 punkti, 17 lauapalli ja kuus viskeblokeeringut.

Houston Rockets (35-21) oli kodusaalis 125:105 üle Utah Jazzist (18-40). Jabari Smith Jr. viskas võitjate kasuks 31 punkti, Kevin Duranti arvele kanti 18 punkti ja 12 korvisöötu ning Amen Thompson panustas 20 punkti ja seitsme lauapalliga. Jazzi staar Lauri Markkanen viskas 29 punkti, aga tabas oma kümnest kaugviskest vaid ühe.

Läänekonverentsi põhja kuuluvate Sacramento Kingsi (13-46) ja Memphis Grizzliesi (21-35) kohtumises jäi peale külalismeeskond Kings, kes võitis 123:114. Russell Westbrook viskas 25 punkti ja andis seitse resultatiivset söötu, Memphise kasuks kogus Javon Small 21 punkti ja üheksa korvisöötu.

Toimetaja: Anders Nõmm

