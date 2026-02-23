Celtics alistas klassikalises vastasseisus Lakersi

Korvpalliliigas NBA läksid omavahel vastamisi liiga ajaloo kaks kõige edukamat klubi, kui Boston Celtics oli võõras saalis 111:89 (28:28, 32:22, 24:21, 27:18) üle Los Angeles Lakersist.

Kui esimene veerandaeg möödus võrdselt ning kumbki meeskond ei suutnud ohjasid enda kätte haarata, siis teisel veerandajal tegi Celtics suurema vahe sisse ja läks poolajale 10-punktilises eduseisus (60:50). Teine poolaeg möödus täielikult Celticsi taktikepi all ning lõpuminutitel said Lakersi mängijad kuulda ka fännide vilekoori.

Celticsi mänguvankrit vedasid Jaylen Brown ja Payton Pritchard, kes viskasid mõlemad teisel poolajal 19 punkti ning lõpetasid mängu vastavalt 32 ja 30 punktiga. Lakersi suurest kolmikust oli säravaim Luka Doncic, kelle arvele kogunes 25 punkti ja viis lauapalli. LeBron James lisas omalt poolt 20 ja Austin Reaves 15 silma.

Mängu poolajal toimus ka väike tseremoonia 1980. aastatel Lakersi nelja meistritiitlini tüürinud Pat Riley auks. Ühtlasi avati Lakersi koduareeni kõrval legendaarse treeneri pronkskuju.

Pat Riley's statue has been unveiled in Los Angeles!



9 years.

7 finals.

4 championships.



Congrats to the Godfather of Showtime pic.twitter.com/QvwBuGuvGZ — NBA (@NBA) February 22, 2026

Celtics (37-19) on viimasest kümnest mängust võitnud kaheksa ja hoiab idakonverentsis Detroit Pistonsi (42-13) järel teist kohta. Lakers (34-22) on läänes viiendal kohal.

Teised tulemused:

Oklahoma City Thunder - Cleveland Cavaliers 121:113

Milwaukee Bucks - Toronto Raptors 94:122

Golden State Warriors - Denver Nuggets 128:117

Atlanta Hawks - Brooklyn Nets 115:104

Indiana Pacers - Dallas Mavericks 130:134

Washington Wizards - Charlotte Hornets 112:129

Minnesota Timberwolves - Philadelphia 76ers 108:135

Phoenix Suns - Portland Trail Blazers 77:92

Chicago Bulls - New York Knicks 99:105

Los Angeles Clippers - Orlando Magic 109:111