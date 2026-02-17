Selgus naiste jalgpallikoondise koosseis märtsi EM-valikmängudeks

X!

Eesti naiste jalgpallikoondis alustab märtsis võõrsil maailmameistrivõistluste Euroopa valikturniiri, kui kohtub Bosnia ja Hertsegoviina ning Leeduga. Peatreener Aleksandra Ševoldajeva nimetas kohtumisteks koondise koosseisu 24 mängijat.

Vigastuse tõttu jäävad koosseisust kõrvale Getter Saar, Sandra Pärn ja Lisette Tammik. Võimalikud debütandid on Anett Joandi ja Anastasija Južaninova.

Koondis koguneb 24. veebruaril ning teekonda Bosnia ja Hertsegoviinasse alustatakse 28. veebruaril. Kohtumine Bosnia ja Hertsegoviinaga ootab koondist ees 3. märtsil Eesti aja järgi kell 13. Leeduga minnakse vastamisi neli päeva hiljem, 7. märtsil Raudondvarise staadionil kell 17.

Lisaks Bosnia ja Hertsegoviinale ning Leedule kuulub samasse alagruppi ka Liechtenstein. Euroopale on 2027. aasta maailmameistrivõistlustel eraldatud 11 kohta. A-liiga alagruppide võitjad teenivad otsepääsu Brasiilias toimuvale finaalturniirile, ülejäänud kohad selgitatakse sõelmängudes, milles osalevad liigade parima asetusega naiskonnad. Lisaks võib üks koondis pääseda finaalturniirile läbi maailmajagude vaheliste sõelmängude.

Naiste koondise koosseis märtsikuu mängudeks:

Väravavahid
Katarina Elisabeth Käpa (16.03.2006) – KKPK MEDYK Konin (POL) 10/0
Victoria Vihman (05.08.2004) – Tallinna FC Flora 2/0
Liisa Liimets (04.04.2006) – Viimsi JK 2/0

Kaitsjad
Kelly Rosen (23.11.1995) – Tallinna FC Flora 97/1
Siret Räämet (31.12.1999) – LASK (AUT) 59/0
Annegret Kala (03.05.2006) – Paide Linnanaiskond 21/1
Rahel Repkin (17.06.1998) – Paide Linnanaiskond 21/0
Kristiina Tullus (12.09.1998) – Tallinna FC Flora 18/0
Helina Tarkmeel (20.09.2005) – Tallinna FC Flora 7/0
Anett Joandi (04.11.2004) – Tallinna FC Flora 0/0

Poolkaitsjad
Mari Liis Lillemäe (01.09.2000) – Catania FC (ITA) 64/3
Liisa Merisalu (15.01.2002) – Viimsi JK 47/3
Katrin Kirpu (09.10.2004) – ŽNK Agram (CRO) 25/2
Jaanika Volkov (20.02.2005) – LASK (AUT) 24/0
Anette Salei (28.09.2005) – US Colomiers Football (FRA) 23/3
Liselle Palts (02.12.2005) – Catania FC (ITA) 13/1
Karola Purgats (06.04.2006) – Tallinna FC Flora 10/0
Loviise Männiste (24.02.2008) – Elva FC 8/0
Lisandra Rannasto (13.01.2004) – Paide Linnanaiskond 6/0
Anastasija Južaninova (05.04.2009) – Tallinna FC Flora 0/0

Ründajad
Vlada Kubassova (23.08.1995) – Ferencvárosi TC (HUN) 82/14
Emma Treiberg (19.11.2000) – Saku Sporting 41/4
Kristina Teern (13.11.2004) – Catania FC (ITA) 23/3
Katriin Saulus (05.07.2003) – Saku Sporting 15/1

