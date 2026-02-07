X!

Mihkels pälvis Omaani velotuuri avaetapil seitsmenda koha

Jalgrattasport
Madis Mihkels
Madis Mihkels Autor/allikas: Erakogu
Jalgrattasport

Omaani velotuuri (UCI 2.Pro) avaetapil (170,9 km) finišeeris valitsev grupisõidu Eesti meister Madis Mihkels (EF Education – EasyPost) seitsmendal kohal.

Esimesel etapil oli grupifinišis parim Colombia sprinter Juan Sebastian Molano (UAE Team Emirates – XRG; 4:24.54), jättes selja taha kaasmaalase Fernando Gaviria (Caja Rural – Seguros RGA) ja belglase Gerben Thijsseni (Alpecin-Premier Tech), vahendab EJL.ee.

"Lõpusprindis oli üks hetk, kust ma tuulest kiirusevahega sprinti alustada tahtsin, kuid seejärel sulgus korraks aken ja pidin hoo veidi maha võtma. Sain küll kohe uuesti sprintima, aga seda juba mõned kilomeetrid tunnis väiksema kiirusega, mis oli lõpuks otsustav," rääkis seitsmendana lõpetanud Mihkels.

Pühapäeval sõidetakse Omaani velotuuril 191,4 kilomeetrit. Finiš on 1,8-kilomeetrise ja 5,4% kaldenurgaga Yitti Hillsi tõusu otsas.

Toimetaja: Siim Boikov

Mihkels pälvis Omaani velotuuri avaetapil seitsmenda koha

Mihkels pälvis Omaani velotuuri avaetapil seitsmenda koha

