Põnev mängudeõhtu muutis Euroliigas seisu veel tasavägisemaks

Kui Euroliiga ainuliider Fenerbahce (18-7) oli Barcelona (16-10) vastu äärepealt maha mängimas 20-punktilist edu, ent teenis ikkagi 82:78 võidu, siis neli nende lähimat jälitajat pidid teisipäeval vastu võtma kaotuse.

Olympiakosi tagamängija Evan Fournier tabas normaalaja lõpusekundil viigistava kaugviske, aga Dubai teenis lisaajal 108:98 võidu; hooaja algfaasis pikalt tabeliliidriks olnud Tel Avivi Hapoel kaotas juba kolmanda mängu järjest, kui jäi 75:87 alla heas hoos Crvena zvezdale; Jerian Granti tabamus kaks sekundit enne lõpusireeni andis Panathinaikosile 82:81 võidu Madridi Reali üle ning Valencia pidi võõrsil tunnistama tabeli lõpus oleva Anadolu Efese 107:90 paremust.

Fenerbahce on järgmistega sisse teinud kahevõidulise vahe, aga ülejäänud tabeli esimene pool on äärmiselt tihe, sest teist ja kümnendat kohta lahutab vaid üks võit. 16 võitu on kogunud Olympiakos, Hapoel, Real, Valencia, Panathinaikos, Crvena zvezda ja Barcelona, 15 võidu peal on teisipäeval kindlalt Monaco 104:87 alistanud Kaunase Žalgiris, kes tõusis sellega ühtlasi Prantsusmaa kõrgliigatiimiga samale pulgale. 17 võidu peale kerkib juba neljapäeval vähemalt üks meeskond.

Ungarit esindav ameeriklane Nate Reuvers püstitas teisipäeval oma Euroliiga punktirekordi, kui viskas Valencia kasuks 30 punkti. Žalgirise võidumängus säras 26 punkti ja seitse lauapalli kogunud Ažuolas Tubelis ning hea viskepäev oli ka Saksamaa esisnaipril Andreas Obstil, kes kogus Müncheni Bayerni 81:75 võidumängus Pariisi üle 26 punkti.