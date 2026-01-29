Naiskahevõistlejad protestivad olümpialt kõrvale jäämise vastu

Kahevõistlus on taliolümpial ainus ala, kus naised ei võistle. Kuigi vahepeal oli õhus võimalus, et kahevõistlus jääb olümpiaprogrammist täiesti välja, siis 2022. aasta kevadel otsustas ROK, et ala jääb Milano Cortina mängudeks võistlusprogrammi, kuid võistlustulle pääsevad ainult mehed.

Reedel korraldavad naiskahevõistlejad Seefeldis protestiaktsiooni. USA koondislase Annika Malacinski sõnul tõstavad kõik sportlased enne ühisstardiga võistluse algust oma suusakepid taeva poole ja teevad nendega risti, andes sellega mõista, et neid ei tohiks olümpialt kõrvale jätta.

"On väga kahetsusväärne, et naiskahevõistlejaid ei lubata olümpiamängudele, kuigi oleme täitnud kõik ROK-i esitatud nõuded," kommenteeris Malacinski.

ROK tõdes kirjalikus vastuses Reutersile, et kahevõistlus seisab spordialana silmitsi mitmete raskustega nagu näiteks vähene publikuhuvi ja suhteliselt väike arv konkurentsivõimelisi riike. Samas lubati, et pärast Milano Cortina olümpiat hinnatakse olukord uuesti üle.

Eesti kahevõistlejatest osalevad Milano Cortina mängudel Kristjan Ilves ja Ruubert Teder. Nende esimene võistlus on kavas 11. veebruaril.