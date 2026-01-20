X!

Petrõkina koreograaf usub, et arenguruumi olümpiaks jagub

Iluuisutamine
Foto: Kuvatõmmis/ETV
Iluuisutamine

Iluuisutamise Euroopa meistrivõistlustel tiitlit kaitsnud Niina Petrõkina esitusest oli vaimustunud nii Kanadas elav kuldsete kavade autor Mark Pillay kui Tallinnas iga päev temaga tegutsev koreograaf Alina Boyko.

Igapäevaselt treeningutel Niina Petrõkina liigutuste ilu ja graatsiat taga ajav balleti taustaga koreograaf Alina Boyko jälgis EM-i Tallinnas. Ta oli äärmiselt rahul, et ka vabakava õnnestus Petõrkinal sõita täiesti puhtalt.

"Juba kava keskel ma nutsin. See oli tõesti puhas rõõm näha, et ta suutis seda puhtalt lõpuni sõita. See oli ikkagi väga oluline, et mitte lihtsalt võidab vaid just puhta vabakavaga. See oli väga võimas tunne," sõnas Boyko ERR-ile.

Sarnaselt jääkoreograafile Mark Pillayle jäi Boyko eriti rahule Petõrkina lühikavaga, kuid leidis, et arenguruumi olümpiaks jagub. "Kindlasti oli imeline lühikava. Peale seda me ka rääkisime, et ta sõitis seda tõesti imeliselt," ütles Boyko

"Vabakavas on arenguruumi ja ta oli ka minuga nõus, kui me räägime just minu tööst. Kindlasti ootan teda väga trenni. Peale vabakava ma ütlesingi, et ootan trenni. Kindlasti teeme tööd ja loodame, et õnnestub veel paremini sõita järgmistel võistlustel," lisas ta.

Petrõkinat segas EM-iks valmistumisel kannakõõluse vigastus ning ta sai treeningul raskemaid hüppeid harjutada alles detsembri lõpus, aga EM-il pakatas kahekordne Euroopa meister enesekindlusest.

"Eks me julgustame teda kindlasti, et ta on võimeline ja ta ise on muutunud veelgi rohkem enesekindlaks. See kindlasti annab väga palju juurde võistlustel ka," märkis Boyko.

Petõrkinat ootab treeningutel ees rohke kavade läbi sõitmine. "Me hakkame palju sõitma, et kindlasti algusest lõpuni peab sõitma, siis on see õige tunne. Neid pisiasju hakkame vaatama, et emotsiooni võib julgelt juurde lisada ja loodan, et võistlustel õnnestub näita sama sõitu nagu meil õnnestub teha trennides," sõnas Boyko.

Toimetaja: Henrik Laever

Samal teemal

iluuisutamise uudised

22:58

Petrõkina koreograaf usub, et arenguruumi olümpiaks jagub

19:49

Petrõkina võistluskavade autor: olin temast pahviks löödud

19.01

Varnavskaja: see on fantastiline reaalsus!

19.01

Kahekordne Euroopa meister Petrõkina: pidin näitama, et olen parim!

19.01

FOTOD | Petrõkina ja Mihhail Selevko jõudsid kodumaale

19.01

Hernits: paljud riigid on meie peale kadedad

19.01

Lilender: Eesti iluuisutamises toimuv on kaheksas maailmaime

18.01

VIDEO | Kohtumine Petrõkinaga sai olümpiavõitja Cizeronile "saatuslikuks"

18.01

VIDEO | Selevko ütles Sheffieldile hüvasti etteastega galaetendusel

18.01

Prantsusmaa jäätantsijad lõpetasid Guignardi ja Fabbri valitsusaja

17.01

Aleksandr Selevko: ei olnud minu parim sõit

17.01

VIDEO | Vendade Selevkode vabakavad Sheffieldi EM-il

17.01

Vennad Selevkod jõudsid EM-il esikuuikusse, kuldmedal läks Gruusiasse

17.01

Petrõkina: teadsin juba kava lõpetades, et sellest piisab võiduks

17.01

VIDEO | Kahekordne Euroopa meister Petrõkina sai taas kuldmedali kaela

videod

sport.err.ee uudised

23:21

Quick Pro Teami rattur kerkis Indias teiseks

22:58

Petrõkina koreograaf usub, et arenguruumi olümpiaks jagub

22:25

Tartu Bigbank saab eurokohtumisele vastu minna parimas koosseisus

22:13

ETV spordisaade, 20. jaanuar

21:53

Keila Coolbet lõpetas eurohooaja võidukalt

21:21

TalTech/Alexela naaseb Lätist kaotusega

20:57

Glinka pidi võidu nimel kõvasti vaeva nägema

20:25

Linnalt loa saanud Narva Trans kolis treeningutega ebaturvalisse halli

19:49

Petrõkina võistluskavade autor: olin temast pahviks löödud

19:18

Eesti saalijalgpallikoondis mängib Norraga Sillamäel ja Tallinnas Uuendatud

19:09

Ralf Aron stardib mainekal kestvussõidul

18:33

Hyundai tahtis Tänaku asemele Solbergi

17:50

Kalev/Cramo hankis lisajõudu Saksamaa kõrgliigast

17:24

Brignone tagasitulek algas positiivsel noodil

16:45

LeBroni imeline seeria lõppes

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo