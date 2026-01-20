Petrõkina koreograaf usub, et arenguruumi olümpiaks jagub

Iluuisutamise Euroopa meistrivõistlustel tiitlit kaitsnud Niina Petrõkina esitusest oli vaimustunud nii Kanadas elav kuldsete kavade autor Mark Pillay kui Tallinnas iga päev temaga tegutsev koreograaf Alina Boyko.

Igapäevaselt treeningutel Niina Petrõkina liigutuste ilu ja graatsiat taga ajav balleti taustaga koreograaf Alina Boyko jälgis EM-i Tallinnas. Ta oli äärmiselt rahul, et ka vabakava õnnestus Petõrkinal sõita täiesti puhtalt.

"Juba kava keskel ma nutsin. See oli tõesti puhas rõõm näha, et ta suutis seda puhtalt lõpuni sõita. See oli ikkagi väga oluline, et mitte lihtsalt võidab vaid just puhta vabakavaga. See oli väga võimas tunne," sõnas Boyko ERR-ile.

Sarnaselt jääkoreograafile Mark Pillayle jäi Boyko eriti rahule Petõrkina lühikavaga, kuid leidis, et arenguruumi olümpiaks jagub. "Kindlasti oli imeline lühikava. Peale seda me ka rääkisime, et ta sõitis seda tõesti imeliselt," ütles Boyko

"Vabakavas on arenguruumi ja ta oli ka minuga nõus, kui me räägime just minu tööst. Kindlasti ootan teda väga trenni. Peale vabakava ma ütlesingi, et ootan trenni. Kindlasti teeme tööd ja loodame, et õnnestub veel paremini sõita järgmistel võistlustel," lisas ta.

Petrõkinat segas EM-iks valmistumisel kannakõõluse vigastus ning ta sai treeningul raskemaid hüppeid harjutada alles detsembri lõpus, aga EM-il pakatas kahekordne Euroopa meister enesekindlusest.

"Eks me julgustame teda kindlasti, et ta on võimeline ja ta ise on muutunud veelgi rohkem enesekindlaks. See kindlasti annab väga palju juurde võistlustel ka," märkis Boyko.

Petõrkinat ootab treeningutel ees rohke kavade läbi sõitmine. "Me hakkame palju sõitma, et kindlasti algusest lõpuni peab sõitma, siis on see õige tunne. Neid pisiasju hakkame vaatama, et emotsiooni võib julgelt juurde lisada ja loodan, et võistlustel õnnestub näita sama sõitu nagu meil õnnestub teha trennides," sõnas Boyko.