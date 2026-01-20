X!

Petrõkina võistluskavade autor: olin temast pahviks löödud

Iluuisutamine
Niina Petrõkina ja Mark Pillay.
Niina Petrõkina ja Mark Pillay. Autor/allikas: Liina-Grete Lilender/Facebook
Iluuisutamine

Maailma tipptasemel koreograaf Mark Pillay aitas Niina Petrõkinal kokku panna võistluskavad, millega Petrõkina uisutas kuldmedalile Sheffieldis toimunud Euroopa meistrivõistlustel.

Kanadast pärit Pillay on Petrõkinaga koostööd teinud neli hooaega. Ta vastutab Petrõkina võistluskavade eest ehk on tema jääkoreograaf. "Olen Niina üle väga uhke. Ta uisutas EM-il kartmatult. Oli näha, et ta läks sinna tiitlit võitma, mitte ainult kaitsma. Seda oli imeline vaadata," rääkis Pillay ERR-ile.

Vabakava filmist "Düün" muusikale, mille autor on hulgaliselt auhindu võitnud Hans Zimmer, on toonud Petrõkinale kaks aastat järjest EM-il kulla. Tänavuseks hooajaks seda veidi lihviti. Lühikava "Criminal Tango" esitab muusikakollektiiv Dinamika Ensemble, kus heliloojaks Simone Benyacar ja viiuldajaks nimekas USA-s sündinud Nathalie Bonin.

Mark Pillay. Autor/allikas: Uisukool Reval

"Eriti jäin rahule Niina lühikavaga. Selle kallal töötasime eelmisel suvel Austrias. Sain juba toona aru, et Niina on vigastatud. Seda oli silmaga näha. Olid mõned väga kindlad asjad, mida ta lihtsalt ei suutnud teha nii nagu ta on harjunud. Kui panime kavasid kokku, siis pidime üksikasjalikult omavahel läbi rääkima, mida saame üldse kavadesse lisada. Mida ta saab praegu [vigastatuna] teha ja mida ta saaks tervena teha," selgitas Pillay.

"Kui ma tema lühikava lõpuks EM-il nägin, siis olin pahviks löödud. Niina esines fantastiliselt! Mul on ülihea meel tema üle. Ja loomulikult ka tema pere, sõprade ja arstide, kes toetasid ja ergutasid vigastatud sportlast. Mul on nende kõigi üle hea meel!".

Toimetaja: Henrik Laever

Samal teemal

iluuisutamise uudised

19:49

Petrõkina võistluskavade autor: olin temast pahviks löödud

19.01

Varnavskaja: see on fantastiline reaalsus!

19.01

Kahekordne Euroopa meister Petrõkina: pidin näitama, et olen parim!

19.01

FOTOD | Petrõkina ja Mihhail Selevko jõudsid kodumaale

19.01

Hernits: paljud riigid on meie peale kadedad

19.01

Lilender: Eesti iluuisutamises toimuv on kaheksas maailmaime

18.01

VIDEO | Kohtumine Petrõkinaga sai olümpiavõitja Cizeronile "saatuslikuks"

18.01

VIDEO | Selevko ütles Sheffieldile hüvasti etteastega galaetendusel

18.01

Prantsusmaa jäätantsijad lõpetasid Guignardi ja Fabbri valitsusaja

17.01

Aleksandr Selevko: ei olnud minu parim sõit

17.01

VIDEO | Vendade Selevkode vabakavad Sheffieldi EM-il

17.01

Vennad Selevkod jõudsid EM-il esikuuikusse, kuldmedal läks Gruusiasse

17.01

Petrõkina: teadsin juba kava lõpetades, et sellest piisab võiduks

17.01

VIDEO | Kahekordne Euroopa meister Petrõkina sai taas kuldmedali kaela

17.01

VIDEO | Petrõkina kaitses rekordilise vabakavaga EM-tiitlit

videod

sport.err.ee uudised

20:25

Linnalt loa saanud Narva Trans kolis treeningutega ebaturvalisse halli

19:49

Petrõkina võistluskavade autor: olin temast pahviks löödud

19:18

Eesti saalijalgpallikoondis mängib Norraga Sillamäel ja Tallinnas Uuendatud

19:09

Ralf Aron stardib mainekal kestvussõidul

18:33

Hyundai tahtis Tänaku asemele Solbergi

17:50

Kalev/Cramo hankis lisajõudu Saksamaa kõrgliigast

17:24

Brignone tagasitulek algas positiivsel noodil

16:45

LeBroni imeline seeria lõppes

16:10

Lajal alistas asetusega vastase vähem kui tunniga

15:45

Eesti naisjuunior Gisele Rang debüteeris cyclo-cross'i MK-sarjas

15:12

Maanteeprofid kuulutasid hooaja alanuks

14:31

Kristo Tohver: medal ei sünni ainult andest, selle hind on tuhandeid eurosid

14:06

Malõgina lükkas konkurentsist pea paarsada kohta kõrgemal asuva vastase

13:51

VIDEO | Chicago hokilegendile korraldati pidulik vastuvõtt

13:08

Soome meistrivõistluste avaetapil oli eestlastest parim Priit Koik

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo