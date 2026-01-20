Petrõkina võistluskavade autor: olin temast pahviks löödud

Kanadast pärit Pillay on Petrõkinaga koostööd teinud neli hooaega. Ta vastutab Petrõkina võistluskavade eest ehk on tema jääkoreograaf. "Olen Niina üle väga uhke. Ta uisutas EM-il kartmatult. Oli näha, et ta läks sinna tiitlit võitma, mitte ainult kaitsma. Seda oli imeline vaadata," rääkis Pillay ERR-ile.

Vabakava filmist "Düün" muusikale, mille autor on hulgaliselt auhindu võitnud Hans Zimmer, on toonud Petrõkinale kaks aastat järjest EM-il kulla. Tänavuseks hooajaks seda veidi lihviti. Lühikava "Criminal Tango" esitab muusikakollektiiv Dinamika Ensemble, kus heliloojaks Simone Benyacar ja viiuldajaks nimekas USA-s sündinud Nathalie Bonin.

Mark Pillay. Autor/allikas: Uisukool Reval

"Eriti jäin rahule Niina lühikavaga. Selle kallal töötasime eelmisel suvel Austrias. Sain juba toona aru, et Niina on vigastatud. Seda oli silmaga näha. Olid mõned väga kindlad asjad, mida ta lihtsalt ei suutnud teha nii nagu ta on harjunud. Kui panime kavasid kokku, siis pidime üksikasjalikult omavahel läbi rääkima, mida saame üldse kavadesse lisada. Mida ta saab praegu [vigastatuna] teha ja mida ta saaks tervena teha," selgitas Pillay.

"Kui ma tema lühikava lõpuks EM-il nägin, siis olin pahviks löödud. Niina esines fantastiliselt! Mul on ülihea meel tema üle. Ja loomulikult ka tema pere, sõprade ja arstide, kes toetasid ja ergutasid vigastatud sportlast. Mul on nende kõigi üle hea meel!".