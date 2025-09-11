Legendaarse spordiajakirjaniku Lembitu Kuuse sünnist möödus 75 aastat

Lembitu Kuuse alustas tööd Eesti Televisioonis 1980. aastate algul. Esimesed viis aastat töötas ta Tartu korrespondendina, kuid alates 1993. aastast kuulus ta sporditoimetuse koosseisu ja oli selle vastutav toimetaja, saatejuht ja reporter.

Ta kommenteeris Eesti Televisioonis ligemale 30 aastat olümpiamänge ja muid rahvusvahelisi suurvõistlusi ning tema reportaažidega kasvas üles mitu põlvkonda spordisõpru.

"Lahkus suur meister, kelle reportaažides sai sport mõnikord elust suurema mõõtme, kes oskas näha sportlast ennekõike inimesena, kelle reportaažid ühendasid spordihuviliste põlvkondi ja kes on olnud eeskujuks tervele reporterite põlvkonnale," meenutas 2017. aastal oma järelehüüdes pikaaegne kolleeg Tarmo Tiisler.

Kuuse professionaalne ja positiivne lähenemine jättis kustumatu jälje paljudele sportlastele. Teiste seas autoralli maailmameistrile Ott Tänakule, kellega Kuuse tegi oma viimase intervjuu.

"Lembitut ma mäletan juba oma esimestest lapsepõlvemälestustest, kui seisin teleka ees ja elasin kaasa Eesti suusatajatele, see legendaarne hääl ja need kommentaarid ei lähe mul kunagi meelest," meenutas Tänak. "Ta oli kindlasti minu lemmikmees meediamaailmas ja sain teda alati usaldada."

Kuuset tunnustati 2005. aastal Valgetähe V klassi teenetemärgiga. 2012. aastal pälvis ta pikaaegse ja meeldejääva spordikommentaatori töö eest Eesti ringhäälingute liidu aastapreemia Kuldmikrofoni ning 2016. aastal autasustati teda Eesti kultuurkapitali preemiaga.

Tänavuse aasta alguses jagati esmakordselt välja Lembitu Kuuse nimeline stipendium, mille eesmärk on toetada silmapaistvaid spordireportereid nende professionaalses arengus. Stipendiumi esimeseks saajaks valiti Eesti Rahvusringhäälingu spordireporter Debora Saarnak.

Lembitu Kuuse suri raske haiguse tagajärjel 14. jaanuaril 2017. aastal.

Vaata ka Lembitu Kuuse viimast intervjuud Ott Tänakuga: