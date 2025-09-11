X!

Legendaarse spordiajakirjaniku Lembitu Kuuse sünnist möödus 75 aastat

Varia
Lembitu Kuuse ja Mihkel Aksalu Kettaheite Maailmamängudel (aastal 2009)
Vaata galeriid
27 pilti
Varia

Täna, 11. septembril möödub 75 aastat Eesti Rahvusringhäälingu kauaaegse spordiajakirjaniku ja -reporteri Lembitu Kuuse sünnist.

Lembitu Kuuse alustas tööd Eesti Televisioonis 1980. aastate algul. Esimesed viis aastat töötas ta Tartu korrespondendina, kuid alates 1993. aastast kuulus ta sporditoimetuse koosseisu ja oli selle vastutav toimetaja, saatejuht ja reporter.

Ta kommenteeris Eesti Televisioonis ligemale 30 aastat olümpiamänge ja muid rahvusvahelisi suurvõistlusi ning tema reportaažidega kasvas üles mitu põlvkonda spordisõpru.

"Lahkus suur meister, kelle reportaažides sai sport mõnikord elust suurema mõõtme, kes oskas näha sportlast ennekõike inimesena, kelle reportaažid ühendasid spordihuviliste põlvkondi ja kes on olnud eeskujuks tervele reporterite põlvkonnale," meenutas 2017. aastal oma järelehüüdes pikaaegne kolleeg Tarmo Tiisler.

Kuuse professionaalne ja positiivne lähenemine jättis kustumatu jälje paljudele sportlastele. Teiste seas autoralli maailmameistrile Ott Tänakule, kellega Kuuse tegi oma viimase intervjuu. 

"Lembitut ma mäletan juba oma esimestest lapsepõlvemälestustest, kui seisin teleka ees ja elasin kaasa Eesti suusatajatele, see legendaarne hääl ja need kommentaarid ei lähe mul kunagi meelest," meenutas Tänak. "Ta oli kindlasti minu lemmikmees meediamaailmas ja sain teda alati usaldada."

Kuuset tunnustati 2005. aastal Valgetähe V klassi teenetemärgiga. 2012. aastal pälvis ta pikaaegse ja meeldejääva spordikommentaatori töö eest Eesti ringhäälingute liidu aastapreemia Kuldmikrofoni ning 2016. aastal autasustati teda Eesti kultuurkapitali preemiaga.

Tänavuse aasta alguses jagati esmakordselt välja Lembitu Kuuse nimeline stipendium, mille eesmärk on toetada silmapaistvaid spordireportereid nende professionaalses arengus. Stipendiumi esimeseks saajaks valiti Eesti Rahvusringhäälingu spordireporter Debora Saarnak.

Lembitu Kuuse suri raske haiguse tagajärjel 14. jaanuaril 2017. aastal.

Vaata ka Lembitu Kuuse viimast intervjuud Ott Tänakuga:

Toimetaja: ERR Sport

viimased uudised

12:58

NHL-i täht lükkas tagasi rekordilise lepingu

12:21

Teivashüppe kuningas Duplantis avaldas oma edu saladuse

11:35

Usain Bolt: ma ei muretse oma rekordite pärast

10:40

Legendaarse spordiajakirjaniku Lembitu Kuuse sünnist möödus 75 aastat

09:50

Man Unitedist lahkunud Eriksen siirdus mängima Saksamaale

09:18

Seeman sai loobumisvõiduga poolfinaali

08:44

Doncic kirus kaotuse järel kohtunikke: seda ei ole minuga varem juhtunud

08:05

Käsipalli naiste meistriliigas pandi pall mängu

10.09

Doncici vägevast etteastest Saksamaa vastu ei piisanud

10.09

Alevil on olümpiaks plaan paigas: ma ei mõtle 10 km peale nii palju kui 50 km peale

ülekannete kava

etv spordisaade

vaata uuesti!

VAATA ÜLEKANDEID

kuula podcasti

kuula spordisaadet

raadiouudised

08.09

Margus Uba: Alcaraz on hetkel maailma parim mängija

08.09

"Spordipühapäev": milline on Konstantin Vassiljevi pärand Eesti jalgpallis?

19.08

HC Tallinn uuel hooajal kõrgliigas ei osale: naaseme vaid kahel juhul

15.08

Ann Marii Kivikas: võtan sellise hoiaku, et MM-ile on minek

11.08

Erki Nool: Eesti kergejõustiku hetkeseis on üle keskmise hea

GALERIID

leia meid facebookist

Loetumad uudised

10.09

Pohlak: Venemaa väljaarvamine UEFA-st oleks väga veider

10.09

Soome korvpallikoondis pääses esmakordselt EM-il medalimängudele

10.09

Doncici vägevast etteastest Saksamaa vastu ei piisanud

03.09

2025. aasta kergejõustiku MM-i ajakava ja ülekanded

10.09

Endine maailma esireket sai dopinguametniku tõukamise eest tegutsemiskeelu

08:44

Doncic kirus kaotuse järel kohtunikke: seda ei ole minuga varem juhtunud

10.09

40-aastane Ronaldo kerkis MM-valiksarja väravalööjate tabelis esimeseks

10.09

Eesti jõutõstja Eliise Mikomägi tuli taas maailmameistriks

10.09

Türgi koondise oluline lüli jookseb poolfinaali eel ajaga võidu

09.09

Eesti jalgpallikoondis jättis Andorra vastu võimalused realiseerimata

tv10 olümpiastarti

multimeedia

kergejõustik

võrkpall

vormelisport

jalgrattasport

vehklemine

käsipall

male

olümpialiikumine

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo