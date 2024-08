ERR-i sporditoimetuse olümpiatiim on Pariisis koosseisus Johannes Vedru, Maarja Värv, Debora Saarnak ja operaator Tarmo Aarma. Seekordses erisaates räägib Maarja Värv juttu hea kolleegi Juhan Kilumetsaga, kes on olümpial hoopis teistsuguses rollis. Juttu tuleb sellest, mis tööd ta seal täpsemalt teeb, kuidas ta olümpiastaadionil joosta sai ja kuidas see välja tuli.