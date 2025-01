ERR-i spordireporter Debora Saarnak pälvis esimese Lembitu Kuuse nimelise stipendiumi

Stipendiumifondi eesmärk on toetada silmapaistvaid spordireportereid nende professionaalses arengus. Fond on loodud legendaarse spordiajakirjaniku Lembitu Kuuse mälestuseks ning selle algkapital moodustus raamatu "Lembitu Kuuse Kuld" müügitulust.

Lembitu Kuuse nimelise allfondi halduskogusse kuuluvad Neinar Seli, Mati Alaver, Are Altraja, Allar Levandi ja Heli Kuuse. Stipendiumi saaja valiti üksmeelselt, arvestades kandidaadi senist tööd ja potentsiaali panustada Eesti spordiajakirjanduse arengusse.

"Jälgides ja imetledes noorte kaunite ja intelligentsete daamide võidukäiku Euroopa telespordi väljakutsetest kuumal maastikul, tõdesime, et meil on oma säravpimestav noor talent," kommenteeris halduskogu otsust.

Stipendiumi suuruseks on 3000 eurot, kuid halduskogu otsusel võib see summa järgnevatel aastatel vastavalt võimalustele ja vajadustele muutuda.

"Allfondi loomise soov ja initsiatiiv tuli minult, et Lembitust jääks avalikkusele suurem jälg kui vaid pelgalt ETV arhiivis spordivõistluste kommenteerimine ja spordiuudiste lugemine," selgitas Heli Kuuse.

"Debora oli koheselt halduskogu liikmete üks esiletõstetumaid persoone valikute hulgast, mistõttu otsus ei olnud keeruline ja miks mitte tunnustada noort ja püüdlikku, töökat, pealegi veel naisspordireporterit, et oma annet kuskil veel lihvida ja täiendada!"

Debora Saarnakile üle antud stipendium on oluline verstapost Eesti spordiajakirjanduse edendamisel ja noorte talentide tunnustamisel, sümboliseerides mineviku pärandi ja tulevikuvisioonide sidumist. Selle traditsiooni loomine näitab, et spordiajakirjanduse tulevik on kindlates kätes.