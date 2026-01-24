Endrekson sõudmise järelkasvust: tööd on palju

Oktoobri lõpus valiti Eesti sõudekoondise peatreeneriks kahekordne olümpiamedalist Tõnu Endrekson. Korduvalt ning viimati kaks aastat tagasi Alfa võitnud Endrekson oli seekord areeni kõrval ning hoidis oma hoolealustel silma peal.

"See on tegelikult üsna noor koosseis. Ma ei saa seda võrdlusse panna, et kui mina veel omal ajal me lõpetasime 2024, siis seal olid ütleme, et pensioniealised sportlased sees, et see on uus lehekülg täiesti. Johann Poolak ja Mikhail Kushteyn on kõige rohkem seda tippsporti maitsnud nii-öelda ja tunda saanud. Ülejäänud on, ütlen otse, noored ja rohelised. Tööd on palju," sõnas Endrekson.

Endreksoni sõnul on kõik koondises olevad sportlased väga erinevad nii iseloomult kui ka pikkuselt ja kaalult. "Kui me räägime suurtest paadiklassidest nagu neljapaat, siis see kokkusõit on väga oluline, et kõik saaksid tehniliselt ühtemoodi aru, kuidas see paat peaks liikuma. Saaksid selle tunnetuse kätte nii-öelda. Kahepaadiga on mõnevõrra lihtsam see kätte saada, aga neljasega on see tunduvalt keerulisem. See kogemus on mul endal olemas, et ma tean, millest ma räägin."

Meestest võitis Alfa sisesõudmisvõistluse Kaarel Kiiver ajaga kaks minutit ja 44 sekundit. Kiiveri sõnul on konkurents koondises tugev. "Koondis on noor ja on tulemusenäljane ja ma arvan, et see ongi meie tugevus praegu. Peame sellele panustama ja hullult trenni lõhkuma, küll need kiired sõidud ka tulevad ja sealt siis medalid."

"Suur eesmärk on kindlasti ka vee peal koondises kanda kinnitada ja olla kindel mees igas paadis. Ja ma praegu ütlen välja, et meeste kahepaadiga olla Euroopa Meistrivõistlustel esikümnes ja MM-il kaheteist parema hulgas," lisas Kiiver.

Naiste arvestuses võitis Adelle Ader ajaga kolm minutit ja 11 sekundit.