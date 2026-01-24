X!

Alfa sõudevõistluse võitis võimsa tulemusega Kaarel Kiiver

Kaarel Kiiveri võiduhetk.
Kaarel Kiiveri võiduhetk.
Sõudevõistluse Alfa meeste võistlusklassi võitis kindlalt Tartu Ülikooli Akadeemilise Spordiklubi esindaja Kaarel Kiiver, kes on olnud tänavu Eesti parim kõigil Sportland sisesõudesarja võistlustel.

Kiiver kontrollis 1000 meetri distantsil peetud võistlust algusest lõpuni ja vormistas kindla võidu väga tugeva ajaga 2:44,5. Eesti edetabelis jääb see alla vaid sõudelegend Tõnu Endreksoni tulemusele 2:42,2. "Olen saanud pool aastat väga head tööd teha, vorm on hea," nentis Kaarel Kiiver.

Teistele pjedestaalikohtadele käis tihe rebimine, kus konkurentsi pakkus ka 42-aastane Allar Raja (Pärnu Kalev). Nooremad mehed suutsid siiski ennast maksma panna. Teisena lõpetas aastaid Alfal väga tugevaid tulemusi näidanud harrastaja Sander Kaasik (Politse- ja Piirivalveamet) ajaga 2:49,4. Kolmas koht läks jagamisele Margus Kodasma (Pärnu Sõudeklubi) ja Christopher Heina (Tallinna Sõudeklubi) vahel, kes mõlemad finišeerisid ajaga 2:50,6. Raja lõpetas nende järel.

Võistluste suurim üllatus leidis aset naiste võistlusklassis, kus sisesõudmist harrastavad CrossFiti klubide esindajad pakkusid tegevsõudjatele väga kõva konkurentsi. Võitjaks tuligi Adelle Ader (CrossFit Tallinn) ajaga 3:11,7. Teisena finišeeris Doris Meinbek (Viljandi SK) ja kolmandana Nele Ulvi (CrossFit Tartu). Aderi lõpuaeg on kõrgest klassist, jäädes 2009. aastal Kaisa Pajusalu poolt püstitatud Eesti rekordile alla üksnes 0,1 sekundiga.

Võitja sõnul oli sõit nii intensiivne, et distantsi teist poolt ta isegi väga mäleta. "See käis läbi udu, järsku oligi läbi," tunnistas Adelle Ader. "Trennis proovides õnnestus sõita aega 3:14, lootsin, et ehk võistlusadrenaliini pealt tuleb kiirem ja tuligi." Küsimusele, kas võiks proovida ka akadeemist sõudmist vee peal, vastas Ader, et sinna suunda võiks liikuda küll.

Tänavune Alfa oli järjekorras 33. Kaasa lõi üle 300 sõudja ja harrastaja. Kõiki tulemusi näeb SIIT.

Eesti meistrivõistlused ergomeetritel 2000 meetri distantsil toimuvad 7. märtsil Narvas.

Toimetaja: Henrik Laever

