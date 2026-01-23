X!

Jaama saavutas suusaorienteerumise U-23 MM-il kuuenda koha

Orienteerumine
Olle Ilmar Jaama
Olle Ilmar Jaama Autor/allikas: Timo Mikkola
Orienteerumine

Bulgaarias Batakis algas reedel suusaorienteerumise MK-sarja esimene ring, mis on ühtlasi kuni 23-aastaste sportlaste maailmameistrivõistlusteks. Sprindidistantsil saavutas Olle Ilmar Jaama U-23 arvestuses kuuenda koha. MK-arvestuses oli eestlastest parim Doris Kudre, kes sai 15. koha.

Võistlused toimusid Kurtovo keskuses, ligikaudu 1800 m kõrgusel merepinnast. Meeste 4,5 km distantsil võitis MK-etapi suusaorienteerumise seitsmekordne maailmameister Jörgen Baklid (Norra, 18.03). Talle järgnesid Nicola Müller (Šveits, +0.22) ja Styrk Kamsvaag (Norra, +0.25).

Eesti meestest oli kiireim Olle Ilmar Jaama (+1.41), saavutades MK-arvestuses 17. koha ja U-23 MM-i arvestuses kõrge kuuenda koha. U-23 maailmameistritiitli võitis Teodor Mo Hjelseth Norrast.

Jaama hinnangul õnnestus sõit hästi: "Orienteerumistehniliselt tuli ideaalilähedane sooritus. Füüsiliselt oli oodatult päris raske, kuid kaotust ei tulnud liiga palju. Võin rahule jääda küll ja arvan, et järgmistel päevadel võib veel parem olla."

56 mehe konkurentsis saavutas Chris Marcus Krahv 33. koha (+2.46; U-23 MM-i 11. koht) ja Timo Kudre 45. koha (+5.10; U-23 MM-i 16. koht).

Naiste 3,7 km pikkusel sprindidistantsil oli kiireim soomlanna Amanda Yli-Futka (aeg 19.37), kes võitis ühtlasi ka U-23 MM-i kulla. Talle järgnes Frida Sandberg (+0.04) ning kolmandat kohta jagasid Magdalena Olsson ja Linda Lindkvist (+0.12), kõik Rootsist.

Parima eestlasena saavutas Doris Kudre 15. koha, kaotades võitjale 2.18. Kudre sõnul andis sõit positiivse emotsiooni: "Tegin orienteerumistehniliselt oma tavapärase hea, kontrollitud sõidu. Palju oli allamäge lõikeid. Keskmäestikus võisteldes on füüsiliselt raske ja kaotan parimatele palju, aga tuli mõistusega sõita. Positiivne algus nädalavahetusele on tehtud. Ootan põnevusega homset lühirada."

Epp Paalberg saavutas 22. koha (+3.03), olles samuti enda sooritusega rahul: "Väga ilus lumine maastik. Olin valmis, et olud on aeglased ja füüsiliselt on raske. Tegin ilmselt ühe vale teevaliku, aga oma keskmise sõidu tegin ära. Ootan positiivselt järgmisi starte."  Liis-Marii Kaso oli 45 naise seas 34. kohal (+5.06), mis tõi talle U-23 arvestuses 12. koha .

Toimetaja: Anders Nõmm

