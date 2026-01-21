X!

Guardiola: kõik läheb valesti

Jalgpall
Pep Guardiola
Pep Guardiola Autor/allikas: SCANPIX/AFP
Jalgpall

Manchester City sai teisipäeva õhtul jalgpalli Meistrite liigas Norra klubilt Bodö/Glimtilt üllatuskaotuse, City peatreener Pep Guardiola oli pärast kohtumist nõutu.

City rändas Norrasse, aga jäi 58. minutiks null-kolm kaotusseisu. Kuigi Rayan Cherki sai 90. minutil tabamuse kirja, teenis Bodö/Glimt 3:1 võidu, mis tähistab klubi ajaloo esimest võitu Meistrite liiga põhiturniiril.

City peatreener Pep Guardiola ütles pärast mängu, et meeskonnal ei ole käsil just parim periood. "See oli suurepärane võimalus, aga kõik läheb praegu valesti. See on fakt ja peame proovima seda muuta. Need mängijad, kes meil olemas on, üritavad seda teha," sõnas 55-aastane treener.

"Me peame oma mängu üles leidma. Pärast 2025. aasta lõppu ei ole meil läinud hästi nii Premier League'is kui ka Meistrite liigas," jätkas juhendaja.

Kodurahva ees mänginud ründetäht Erling Haaland vabandas pärast mängu oma koduklubi toetajate ees, aga ka tema vorm on langenud: väravamasin on viimases kaheksas mängus saanud kirja vaid ühe tabamuse ja ka see tuli penaltipunktilt.

"Alates uuest aastast on paljud asjaolud meie vastu olnud. Aga ma tean, kui hea tiim me olla võiks. Me ei alahinnanud [Bodö/Glimti], nad olid eelmine hooaeg Euroopa liiga poolfinaalis. Teadsime neid hästi, aga tulime siia ilma oluliste mängijateta. Peame oma hoo kiirelt ümber pöörama," lisas Guardiola.

Seis päris katastroofiline siiski ei ole, City on Meistrite liigas edasipääsu play-off'i juba kindlustanud. Premier League's oleks aga tõesti hoog sisse vaja saada, sest kuigi City on 43 punktiga teisel kohal, on Londoni Arsenal vahe seitsmele punktile kasvatanud.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

Guardiola: kõik läheb valesti

