Ilves tuli pühapäeval kaheksandaks, kaksikvõit Oftebrodele

Ilves sõitis suure osa distantsist grupis, mis jagas kohti alates kuuendast ja lõpukilomeetritel juba ka madalamat pjedestaalikohta, aga nii kõrgele ta ei jõudnud.

Lõpuks haaras kolmanda koha sakslane Julian Schmidt ja Ilves ületas lõpujoone kaheksandal positsioonil, 47,2 sekundit pärast võitjat. Kolmandast kohast jäi vajaka pisut üle tosina sekundi.

Oberhofis teenisid pühapäeval kaksikvõidu Norra vennad Jens Luraas (27.49,0) ja Einar Luraas Oftebro (+27,8). Schmidt kaotas kolmandana võitjale 35,0 sekundiga, edestades 0,9 sekundiga MK-sarja üldliider Johannes Lamparterit (Austria).

Nende ja Ilvese vahele mahtusid ka Stefan Rettenegger (Austria; 42,2), Ilkka Herola (Soome; +43,9) ja Johannes Rydzek (Saksamaa; +45,1).

Ilvese sõnul oli võistluspäev eilsega sarnane. "Jäin äratõukega veidi hiljaks ja hüpe ei olnud kõige vabam. Positiivne on aga see, et suudan ka keskmise hüppega püsida esikümnes – stabiilsus on leitud ning väga halbu hüppeid ei ole sisse tulnud," märkis sportlane.

Murdmaarajal tuli Ilvesel toime tulla hooaja seni kõige raskemate oludega. "Rada oli väga pehme ja raske, kuid seda arvesse võttes usun, et suutsin väga hästi sõita," ütles Ilves.

Nädalavahetust tervikuna iseloomustasid tema sõnul rasked jalad murdmaasuusatamises. "Lõpus oleksin hingamise poolest võinud ka kiiremini sõita, kuid jalad ei tulnud järgi. Kui oleksin lõpetanud paar kohta eespool, oleksin päevaga päriselt rahule jäänud."

Ilves on nüüd pärast heitlikku hooaja algust mahtunud MK-sarjas viis korda järjest kaheksa hulka: Otepääl oli ta kahel esimesel päeval kaheksas ja viimasel kuues. Oberhofis tuli laupäeval seitsmes koht.

Enne Milano Cortina olümpiamänge koguneb maailma kahevõistluse paremik jaanuari lõpus veel Seefeldis.

"Loodetavasti annavad treeningud Seefeldis hea põhja olümpiamängudeks ning jalgadesse tuleb värskust. Ootan huviga, mida järgmised nädalad toovad," ütles Ilves.