X!

Ilves tuli pühapäeval kaheksandaks, kaksikvõit Oftebrodele

Kahevõistlus
{{1768750800000 | amCalendar}}
Kahevõistluse MK-etapp Otepääl
Kahevõistluse MK-etapp Otepääl Autor/allikas: Flawia Krawczyk
Kahevõistlus

Kristjan Ilves teenis kahevõistluse maailmakarikaetapil Oberhofis pühapäeval kaheksanda koha, parandades Gunderseni meetodiga võistluses oma hüppemäel saadud tulemust kolme võrra.

Ilves sõitis suure osa distantsist grupis, mis jagas kohti alates kuuendast ja lõpukilomeetritel juba ka madalamat pjedestaalikohta, aga nii kõrgele ta ei jõudnud.

Lõpuks haaras kolmanda koha sakslane Julian Schmidt ja Ilves ületas lõpujoone kaheksandal positsioonil, 47,2 sekundit pärast võitjat. Kolmandast kohast jäi vajaka pisut üle tosina sekundi.

Oberhofis teenisid pühapäeval kaksikvõidu Norra vennad Jens Luraas (27.49,0) ja Einar Luraas Oftebro (+27,8). Schmidt kaotas kolmandana võitjale 35,0 sekundiga, edestades 0,9 sekundiga MK-sarja üldliider Johannes Lamparterit (Austria).

Nende ja Ilvese vahele mahtusid ka Stefan Rettenegger (Austria; 42,2), Ilkka Herola (Soome; +43,9) ja Johannes Rydzek (Saksamaa; +45,1).

Ilvese sõnul oli võistluspäev eilsega sarnane. "Jäin äratõukega veidi hiljaks ja hüpe ei olnud kõige vabam. Positiivne on aga see, et suudan ka keskmise hüppega püsida esikümnes – stabiilsus on leitud ning väga halbu hüppeid ei ole sisse tulnud," märkis sportlane.

Murdmaarajal tuli Ilvesel toime tulla hooaja seni kõige raskemate oludega. "Rada oli väga pehme ja raske, kuid seda arvesse võttes usun, et suutsin väga hästi sõita," ütles Ilves.

Nädalavahetust tervikuna iseloomustasid tema sõnul rasked jalad murdmaasuusatamises. "Lõpus oleksin hingamise poolest võinud ka kiiremini sõita, kuid jalad ei tulnud järgi. Kui oleksin lõpetanud paar kohta eespool, oleksin päevaga päriselt rahule jäänud."

Ilves on nüüd pärast heitlikku hooaja algust mahtunud MK-sarjas viis korda järjest kaheksa hulka: Otepääl oli ta kahel esimesel päeval kaheksas ja viimasel kuues. Oberhofis tuli laupäeval seitsmes koht.

Enne Milano Cortina olümpiamänge koguneb maailma kahevõistluse paremik jaanuari lõpus veel Seefeldis.

"Loodetavasti annavad treeningud Seefeldis hea põhja olümpiamängudeks ning jalgadesse tuleb värskust. Ootan huviga, mida järgmised nädalad toovad," ütles Ilves.

Toimetaja: Siim Boikov

Samal teemal

kahevõistluse uudised

19:09

Ilves tuli pühapäeval kaheksandaks, kaksikvõit Oftebrodele Uuendatud

11:36

Ilves alustab Oberhofi murdmaasõitu teises kümnes

17.01

Ilves saavutas Oberhofi kompaktvõistlusel seitsmenda koha Uuendatud

16.01

Ilves näitas Oberhofis lootustandvat hüpet

14.01

Suurvõistlus võib tuua Tehvandile kauaigatsetud täienduse

11.01

Markvardt: esimesed päevad olid meie jaoks väga pingelised

11.01

Teder: üks kord aastas on MK-sarjas vinge, aga ega meil siia veel asja pole

11.01

Emotsionaalne Ilves: mis jäi siin tegemata, saab äkki olümpial tehtud

11.01

Ilves lõpetas Otepää MK-etapi kuuenda kohaga

11.01

MK-sarja valitsejanna võitis Otepääl ka kolmanda võistluse

10.01

Ilves saavutas teist päeva järjest kaheksanda koha

10.01

Schmid ERR-ile: Otepää etapp on üks hooaja tipphetki

10.01

VIDEO | Vennad Retteneggerid võtsid mõõtu mälumängus

10.01

Hagen teenis Otepääl teise võidu

10.01

Ilves: see oli suuskade peal hüppamine, mitte sõitmine

09.01

Otepääl kukkunud kahevõistleja hooaeg sai läbi

09.01

Ilves: vaja veel natukene võistelda ja siis tuleb hea vorm tagasi

09.01

Ilves oli suusarajal kümnes, aga teenis lõpuks kaheksanda koha

09.01

Tuul ei lubanud naisi hüppama, võit läks norralannale

08.01

Kahevõistluse MK-etappi ohustab tuul, aga suusarada on väga heas seisus

sport.err.ee uudised

20:08

Lajal alustas Portugalis raske võiduga

19:39

VIDEO | Kohtumine Petrõkinaga sai olümpiavõitja Cizeronile "saatuslikuks"

19:09

Ilves tuli pühapäeval kaheksandaks, kaksikvõit Oftebrodele Uuendatud

18:35

VIDEO | Selevko ütles Sheffieldile hüvasti etteastega galaetendusel

18:11

Mai Brit Teder: emotsionaalselt ei ole mul olnud kunagi nii keerulist võistluspäeva

17:16

Prevc jättis jaapanlased kodumäel esikohata

16:41

Viimasesse tiiru kaheksandana saabunud Dale-Skjevdal võitis jälitussõidu Uuendatud

16:09

Ilar suutis Stadloberi lõpupingutuse nurjata

15:47

Esireketid alustasid kindlalt, igihaljas Venus Williams mängis võidu käest

15:15

Kalev jäi napilt OM-piletita: võtan oma parima MK-koha ikkagi avasüli vastu

15:02

Saalijalgpalliliigas lõppes liidrite mäng skooriga 11:2

14:37

Hermeti hea esitus aitas Dijonile Prantsusmaa kõrgliigas võidu tuua

14:14

Jeanmonnot suurendas jälitussõiduga üldedu, Külm kaotas kohti Uuendatud

13:37

Christopher Kalev jäi Oberhofis olümpiakohast seitsme sekundi kaugusele

12:26

Ermits: on raske ja olen valanud pisaraid, aga ju siis tuleb olla kannatlik

11:36

Ilves alustab Oberhofi murdmaasõitu teises kümnes

11:08

Serviti korraldas Soome klubi vastu jõudemonstratsiooni

10:42

Asetusega ukrainlannad langesid Austraalia lahtistel avaringis välja

09:41

Veesaar tegi kaksikduubli, aga North Carolinat ähvardab asetuseta jäämine

08:51

Mullune NBA finalist sai avapoolajal rohkem lauapalle kui punkte

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo