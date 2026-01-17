X!

Raskekaallased Aktas ja Mäsak kodustel meistrivõistlustel ei vääratanud

Judo
Foto: Kuvatõmmis
Judo

Judo Eesti meistrivõistlustel Tartus kõige raskemates kaalukategooriates üllatusi ei sündinud. Nii Emma-Melis Aktas kui ka Marek-Adrian Mäsak võitsid koduse meistritiitli.

Mullu maailmameistrivõistlustel viienda koha pälvinud Klen Kristofer Kaljulaid jäi Eesti meistrivõistlustelt kõrvale, sest elab ja treenib praegu Dubais. Noored ja andekad Emma-Melis Aktas, Jakob Vares ja Marek-Adrian Mäsak olid aga Tartus kohal.

Aktas kulutas oma koduste vastaste alistamiseks matšides vaid 29 ja kaheksa sekundit. "Võrreldes eelmiste aastatega oleme palju rohkem jõutreeningut teinud. Ja vastupidavustreeningut. Põhimõtteliselt, kui mul sai eelmine hooaeg läbi, siis ma enamus aega veetsin jõusaalis. Ja tegin vastupidavustrenni. Võib-olla seda tõesti oli see aasta veidike rohkem kui muidu," rääkis Aktas ERR-ile.

Jakob Vares ei maadelnud Eesti meistrivõistlustel oma põhikaalus ehk kuni 100 kilogrammiste meeste hulgas. Kehakaalus üle 100 kilogrammi jäi ta poolfinaalis alla Karl Tani Priilinn-Türkile.

Kolme-neljakuulise jõusaalitsüki järel ei pidanud 106 kilogrammi kaaluv Vares mõistlikuks Eesti meistrivõistlusteks kaalu võtma hakata. "Eks ma nüüd olen natukene nagu juba noormees ka. Enam ei ole nagu poisike. Pigem läheb ikkagi lihasesse – jõunumbrid kasvavad ja nüüd on siis vaikselt selline toonimise aeg. Ma ei näe, et oleks probleem 100 kilo sisse mahtuda. Ka eelmine hooaeg olin seal 104-105 kg kandis ja sealt alla võtta oli päris okei," selgitas Vares.

Marek-Adrian Mäsak jääb hooajaeelse ettevalmistusega väga rahule. Vägilase stabiilne kehakaal on 156 kilogrammi, võistlustel paar kilogrammi vähem.

"Sel aastal minu treener Vladimir Stepanjan on minu jaoks plaaninud rohkem täiskasvanute võistlusi. Ma olen küll teist aastat juunioride klassis. Minu suurim eesmärk on pääseda Los Angelese olümpiamängudele. Sellest aastat hakkab võistlustel olümpiamängude punktide kogumine. Esimene start on vist Euroopa meistrivõistlused Tbilisis. Selleks aastaks on peamine eesmärk saavutada oma tippvorm täiskasvanute tiitlivõistlusteks," ütles Mäsak.

Euroopa meistrivõistlused peetakse aprilli keskel.

Toimetaja: Henrik Laever

Samal teemal

viimased uudised

23:01

Raskekaallased Aktas ja Mäsak kodustel meistrivõistlustel ei vääratanud

22:36

Pärnu VK alistas pingelises tippude duellis Bigbanki

22:08

Paul Aron: olen selgelt Alpine'is kolmanda sõitjana prioriteet

21:55

ETV spordisaade, 17. jaanuar

21:21

Tartu Ülikool sai südilt võidelnud Keila KK üle napi võidu

20:55

Juubelihõngulise Viru maratoni võitis Raido Ränkel

20:31

Dortmund kurvastas hilise penaltiga Metsa koduklubi

20:21

VAATA OTSE | Kas Itaalia jäätantsupaari võiduseeria katkeb? Uuendatud

20:02

Eesti sprinterid piirdusid Oberhofis eelsõiduga

19:58

Odermatt võitis Wengenis kolmandat aastat järjest Uuendatud

ülekannete kava

etv spordisaade

vaata uuesti!

VAATA ÜLEKANDEID

kuula podcasti

kuula spordisaadet

raadiouudised

14.01

Suurvõistlus võib tuua Tehvandile kauaigatsetud täienduse

12.01

Soomlasest treener lammutab Eesti käsipalli seniseid põhitõdesid

05.01

Randver meenutas kurlingu maaletoomist: sel teekonnal on õnne olnud

29.12

Aron: mulle on veel F1 uksed lahti, aga kõrval istudes kaod vaikselt udusse

15.12

Treener: Eesti sulgpall on praegu päris heal tasemel

GALERIID

leia meid facebookist

Loetumad uudised

16.01

Võrratu Niina Petrõkina krooniti teist aastat järjest Euroopa meistriks Uuendatud

19:11

Vennad Selevkod jõudsid EM-il esikuuikusse, kuldmedal läks Gruusiasse Uuendatud

00:45

Petrõkina: teadsin juba kava lõpetades, et sellest piisab võiduks

00:16

VIDEO | Petrõkina kaitses rekordilise vabakavaga EM-tiitlit

16:55

Eesti mehed ei pääsenud Ruhpoldingis jälitussõitu Uuendatud

16.01

Ermits sõitis Ruhpoldingis karjääri parima sprindivõistluse Uuendatud

00:32

VIDEO | Kahekordne Euroopa meister Petrõkina sai taas kuldmedali kaela

13:54

Ilves saavutas Oberhofi kompaktvõistlusel seitsmenda koha Uuendatud

14:29

Välbe pääses juunioride IBU karikaetapil pjedestaalile

08:05

Vaaks uuendas võidumängus punktirekordit

tv10 olümpiastarti

multimeedia

kergejõustik

võrkpall

vormelisport

jalgrattasport

vehklemine

käsipall

male

olümpialiikumine

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo