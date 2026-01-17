Raskekaallased Aktas ja Mäsak kodustel meistrivõistlustel ei vääratanud

Judo Eesti meistrivõistlustel Tartus kõige raskemates kaalukategooriates üllatusi ei sündinud. Nii Emma-Melis Aktas kui ka Marek-Adrian Mäsak võitsid koduse meistritiitli.

Mullu maailmameistrivõistlustel viienda koha pälvinud Klen Kristofer Kaljulaid jäi Eesti meistrivõistlustelt kõrvale, sest elab ja treenib praegu Dubais. Noored ja andekad Emma-Melis Aktas, Jakob Vares ja Marek-Adrian Mäsak olid aga Tartus kohal.

Aktas kulutas oma koduste vastaste alistamiseks matšides vaid 29 ja kaheksa sekundit. "Võrreldes eelmiste aastatega oleme palju rohkem jõutreeningut teinud. Ja vastupidavustreeningut. Põhimõtteliselt, kui mul sai eelmine hooaeg läbi, siis ma enamus aega veetsin jõusaalis. Ja tegin vastupidavustrenni. Võib-olla seda tõesti oli see aasta veidike rohkem kui muidu," rääkis Aktas ERR-ile.

Jakob Vares ei maadelnud Eesti meistrivõistlustel oma põhikaalus ehk kuni 100 kilogrammiste meeste hulgas. Kehakaalus üle 100 kilogrammi jäi ta poolfinaalis alla Karl Tani Priilinn-Türkile.

Kolme-neljakuulise jõusaalitsüki järel ei pidanud 106 kilogrammi kaaluv Vares mõistlikuks Eesti meistrivõistlusteks kaalu võtma hakata. "Eks ma nüüd olen natukene nagu juba noormees ka. Enam ei ole nagu poisike. Pigem läheb ikkagi lihasesse – jõunumbrid kasvavad ja nüüd on siis vaikselt selline toonimise aeg. Ma ei näe, et oleks probleem 100 kilo sisse mahtuda. Ka eelmine hooaeg olin seal 104-105 kg kandis ja sealt alla võtta oli päris okei," selgitas Vares.

Marek-Adrian Mäsak jääb hooajaeelse ettevalmistusega väga rahule. Vägilase stabiilne kehakaal on 156 kilogrammi, võistlustel paar kilogrammi vähem.

"Sel aastal minu treener Vladimir Stepanjan on minu jaoks plaaninud rohkem täiskasvanute võistlusi. Ma olen küll teist aastat juunioride klassis. Minu suurim eesmärk on pääseda Los Angelese olümpiamängudele. Sellest aastat hakkab võistlustel olümpiamängude punktide kogumine. Esimene start on vist Euroopa meistrivõistlused Tbilisis. Selleks aastaks on peamine eesmärk saavutada oma tippvorm täiskasvanute tiitlivõistlusteks," ütles Mäsak.

Euroopa meistrivõistlused peetakse aprilli keskel.