Aafrika Rahvuste karikaturniiril said kõik poolfinalistid paika

Jalgpall
Mohamed Salah
Mohamed Salah Autor/allikas: SCANPIX / AP
Jalgpall

Egiptuse jalgpallikoondis alistas Marokos toimuva Aafrika Rahvuste karikaturniiri veerandfinaalis tiitlikaitsja Elevandiluuranniku 3:2 ja pääses nelja parema hulka.

Omar Marmoush avas juba neljandal minutil skoori ja 32. minutil lõi Ramy Rabia ka egiptlaste teise värava. Elevandiluurannikul õnnestus viis minutit enne avapoolaja lõppu tänu Ahmed El Fotouhi tabamusele vahet vähendada.

Mohamed Salah tabamus teise poolaja seitsmendal minutil tähendas jälle Egiptuse kaheväravalist edu ja kuigi 73. minutil lõi Guela Doue tiitlikaitsja teise tabamuse, siis enamaks nad suutelised ei olnud.

Teises laupäeval peetud veerandfinaalis oli Nigeeria parem Alžeeriast 2:0 (47. Victor Osimhen, 57. Akor Adams).

Kolmapäeval kohtuvad poolfinaalides Senegal - Egiptus ja Nigeeria - Maroko.

Aafrika Rahvuste karikavõitja selgub 18. jaanuaril.

Toimetaja: Siim Boikov

Aafrika Rahvuste karikaturniiril said kõik poolfinalistid paika

