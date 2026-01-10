Senegal ja Maroko pääsesid nelja parema hulka

Senegal asus Mali vastu juhtima 27. minutil, mil Iliman Ndiaye kasutas ära Mali väravavahi eksimuse ja suunas palli paarilt meetrilt väravasse. See jäi ka mängu ainsaks väravaks.

Malile tegi viigivärava löömise keerulisemaks asjaolu, et avapoolaja lõpus jäädi väljakule kümnekesi, sest poolkaitsja Yves Bissouma teenis teise kollase kaardi.

Poolfinaalis läheb Senegal vastamisi kas seitsmekordse võitja Egiptuse või tiitlikaitsja Elevandiluurannikuga.

Turniiri võõrustaja Maroko alistas kaheksa parema seas Kameruni 2:0. Brahim Diaz viis Maroko 26. minutil juhtima ja lõppseisu vormistas 74. minutil Ismael Saibari. Madridi Realis leiba teeniv Diaz on seejuures värava löönud kõigis viies senises mängus.

Maroko läheb poolfinaalis kokku Alžeeria või Nigeeriaga. Poolfinaalid on kavas 14. jaanuaril ja finaal toimub 18. jaanuaril.