Veesaar kordas punktirekordit, aga North Carolina kaotas

Korvpall
Henri Veesaar
Henri Veesaar Autor/allikas: SCANPIX/AFP
Korvpall

Eesti korvpallur Henri Veesaar pakkus USA üliõpilasliigas NCAA teist mängu järjest suurepärase esituse, ent tema koduülikool North Carolina pidi vastu võtma valusa kaotuse.

Eelmise nädala lõpus 87:84 võidumängus Wake Foresti üle kümnest viskest üheksa tabanud ja 25 punkti kogunud Veesaar kordas kolmapäeval oma punktirekordit, kui sai kirja ühe punkti enam (visked väljakult 9/12, vabavisked 6/11). 26 punkti on Veesaar NCAA-s kirja saanud ka korra varem, nädal enne jõule East Tennessee vastu mängides.

North Carolina (14-3) pidi aga võõrsil tunnistama Stanfordi (14-4) 95:90 paremust. Kui Veesaar viskas avapoolajal 16 punkti ja aitas oma tiimi 12 punktiga juhtima, viskas tema meeskonnakaaslane Caleb Wilson teise poolaja esimesed kaheksa punkti ning pärast tema korvi juhtis North Carolina 15 minutit enne mängu lõppu 63:51.

Siis läks aga hoogu Stanfordi Ebuka Okorie, kes viskas teisel poolajal 19 punkti ning lõpetas kohtumise 36 punktiga. Tema korvid tõid kodumeeskonna mängu tagasi ja kuigi North Carolina juhtis veel vähem kui kaks minutit enne lõppu Wilsoni vabavisete järel 87:84, tegid nii Kyan Evans kui Wilson ise pallikaotuse, Veesaar eksis vabavisetel ja nii jättis Stanford võidu koju.

Enne Atlantic Coasti konverentsiga liitumist eelmisel aastal oli Stanford North Carolina vastu kaotanud kõik 13 omavahelist mängu, uue peatreeneri Kyle Smithi käe all on nüüd Veesaare koduülikool alistatud kaks korda järjest. Veesaar lisas ka kuus lauapalli, ühe viskeblokeeringu ja ühe resultatiivse söödu, Wilson panustas samuti 26 punktiga ja võttis ka üheksa lauapalli.

Toimetaja: Anders Nõmm

