ESPN hindab Veesaart NBA draft'i 26. valikuks

Henri Veesaar (vasakul) ja Caleb Wilson (paremal)
Henri Veesaar (vasakul) ja Caleb Wilson (paremal) Autor/allikas: SCANPIX/AFP
USA spordimeedia lipulaev ESPN uuendas teisipäeval korvpalliliiga NBA suvise draft'i võimalikku pingerida (mock draft) ning pani Henri Veesaare 26. kohale.

ESPN-i korvpalliajakirjaniku Jeremy Woo hinnangul on senise ülikoolikorvpalli hooaja põhjal moodustunud üsna kindel esiviisik, kuhu kuuluvad Darryn Peterson (Kansas), AJ Dybantsa (BYU), Cameron Boozer (Duke), Caleb Wilson (North Carolina) ja Kingston Flemings (Houston), ent nende järel on võimalikke tõusjaid ja langejaid palju.

Teisipäevases Woo pingereas hõivab North Carolina keskmängija Veesaar 26. koha. "Oma esimesel hooajal North Carolina eest on Veesaar olnud väärtuslik mängija, kelle mõju on tunda mõlemal pool korvi all," seisab ESPN-i lühikokkuvõttes.

"Tal on suure mehe kohta korralik oskustepagas, kuigi ta pole eriti hea liikuvusega kaitsja. Veesaar on Caleb Wilsoni jaoks olnud suurepäraseks partneriks ning see roll võib olla sarnane sellele, kuidas mõni NBA meeskond tahab teda kasutada," lisas Woo.

Veesaar on sel hooajal North Carolina eest kogunud keskmiselt 16,9 punkti, 9,2 lauapalli ja 1,1 viskeblokeeringut. Meeskonna uustulnukast staar Wilson on keskmiselt saanud kirja 19,5 punkti, 11 lauapalli ja 2,7 resultatiivset söötu.

Toimetaja: Anders Nõmm

