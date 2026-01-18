Veesaar tegi kaksikduubli, aga North Carolinat ähvardab asetuseta jäämine

California (14-5) viskas mängu esimesed seitse punkti, tegi avapoolajal 11:0 vahespurdi ja läks 26:13 juhtima ning suurendas oma edu vahepeal ka 20-punktiliseks. North Carolina ei läinud kordagi juhtima: kuigi Veesaare kaugvise vähendas 19 sekundit enne mängu lõppu kaotusseisu kolmepunktiliseks, tabas NBA legendi Scottie Pippeni poeg Justin isa silme all toimunud mängu lõpusekunditel vabavisked ja tagas oma meeskonnale võidu.

Vigadega hätta jäänud Veesaar veetis laupäeval väljakul 33 minutit ja kogus selle ajaga 14 punkti (visked väljakult 5/11, kaugvisked 1/6, vabavisked 3/8) ning kümme lauapalli. Lisaks jäi tema arvele kaks vaheltlõiget ja kaks resultatiivset söötu. Caleb Wilson viskas North Carolina kasuks 17 punkti, Pippen sai kirja 19 silma.

14. asetust omav North Carolina on sel hooajal 18 mängust võitnud 14, aga ACC konverentsi raames kaotanud viiest mängust kolm, kõik asetuseta meeskondadele. Nõnda ähvardab North Carolinat ise asetuseta jäämine ning järjest suurenev hulk meeskonna fänne nõuab sotsiaalmeedias senise peatreeneri Hubert Davise lahkumist. Järgmise kolme nädala jooksul ootavad Veesaare koduülikooli rasked mängud konverentsirivaalide Syracuse'i ja Duke'i vastu.