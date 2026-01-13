Eesti vibulaskurid naasid Balti sisemeistrivõistlustelt medalitega

Möödunud nädalavahetusel peeti Ventspilsis Balti sisemeistrivõistlused vibulaskmises, kust eestlased sõitsid koju nii individuaalsete kui ka võistkondlike medalitega.

Balti sisemeistriks individuaalselt tuli sportvibu klassis Martin Rist, kes kuulus ka esimese koha saavutanud sportvibu meeskonda koos Alo Nurmsalu ja Mikk Mihkelsoniga.

Sportvibu naiste klassis võidutses Triinu Lilienthal, Kvalifikatsioonis isikliku rekordi lasknud Birgit Metsjõe sai teise koha. Sportvibu naiskond koosseisus Triinu Lilienthal, Birgit Metsjõe ja Karoline Kivilo tuli samuti teiseks. Sportvibu segavõistkond koosseisus Metsjõe ja Mihkelson said kaela hõbemedalid.

"Arvan, et võistlustega võib rahule jääda. Suutsin hoida külma närvi ning tulla neljandat aastat järjest Baltimaade meistriks. See oli ka hea võistlus enne sise MK etapile minekut," ütles Lilienthal.

Plokkvibu mehed tõid koju kolmikvõidu. Kuldmedali sai kaela Robin Jäätma, hõbemedali Evert Ressar ja pronksi Caius Kand. Nemad moodustasid ka Balti meistriks tulnud meeskonna. Liise Kuusk ja Aureelia Kasar said plokkvibu naiste klassis kaela vastavalt hõbeda ja pronksi. Plokkvibu segavõistkond koosseisus Jäätma ja Kasar saavutasid esimese koha ning Ressar ja Kuusk kolmanda koha.

"Olen nädalavahetusega väga rahul ning kõik sujus hästi. Laskmine on stabiilne ja skoorid head. See oli hea ettevalmistus järgmiseks nädalavahetuseks, kui sõidame sise-MK-etapile Prantsusmaale," ütles Jäätma.