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Maroko lülitas MM-il penaltitega Hollandi konkurentsist

Jalgpalli MM
Maroko jalgpallikoondislased
Maroko jalgpallikoondislased Autor/allikas: SCANPIX/AP
Jalgpalli MM

Jalgpalli MM-finaalturniiril katkes Eesti aja järgi ööl vastu teisipäeva teisegi Euroopa hiiu teekond, kui Holland jäi 1:1 lõppenud normaal- ja lisaaja järel penaltiseerias alla Marokole.

Võimalustevaese avapoolaja järel läks teisel kolmveerandtunnil initsiatiiv Maroko kätte: Aafrika meeskond hoidis palli enda käes 79 protsenti mänguajast ning surus Hollandi mitmel puhul sügavalt kaitsma.

Ometi läks just Holland mängu 72. minutil juhtima, kui äsja vahetusest väljakule pääsenud Wout Weghorst lükkas palli peaga ohtlikusse tsooni, Crysencio Summerville toimetas selle kukkumise pealt Cody Gakpole ning Liverpooli ääreründaja realiseeris Hollandi ühe kahest raamidesse tehtud pealelöögist.

Maroko pidi viigiväravat ootama normaalaja esimese lisaminutini, mil Issa Diop lükkas peaga võrku Chemsdine Talbi suurepärase tsenderduse. Lisaajal tõrjus Hollandi väravavaht Bart Verbruggen hiilgavalt Maroko üks-üks olukorra, aga hollandlased olid sügaval kaitses, lasid Marokol palli hoida 84 protsenti mänguajast ning ei suutnud või ei tahtnud ise ühtegi võimalust luua.

Penaltiseerias eksisid mõlemad, Holland realiseeris aga oma viiest 11 meetri karistuslöögist vaid kaks ja nii viis Ismael Saibari täpne löök Maroko 16 parema sekka, kus 4. juulil minnakse Houstonis vastamisi Kanadaga.

Toimetaja: Anders Nõmm

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