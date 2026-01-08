X!

Barcelona marssis kindla sammuga superkarikafinaali

Jalgpall
Barcelona
Kolmapäeva hilisõhtul selgus esimene Hispaania jalgpalli superkarika finalist, kui Barcelona lõi Saudi Araabias toimunud mängus Bilbao Athleticule viis vastuseta väravat.

Suurepärases hoos Barcelona tegi edasipääsu kindlaks juba avapoolajal, kui lõi 16 minutiga Bilbao väravasse neli palli. Ferran Torres avas 22. minutil arve, 30. minutil sai jala valgeks Fermin, neli minutit hiljem Roony Bardghji ja 38. minutil viis Raphinha Barcelona 4:0 juhtima.

Raphinha lõi seitse minutit pärast teise poolaja algust teisegi ning Barcelona kulges pärast seda kindla 5:0 võidu poole. Tegemist on suurima võiduga Hispaania superkarika ajaloos, sarja on mängitud alates 1982. aastast.

Teine finalist selgub neljapäeval, kui vastamisi lähevad Madridi Real ja Madridi Atletico. Viimasel kolmel aastal on finaalis toimunud El Clasico, Barcelona on võitnud neist kolmest kohtumisest kaks ning mängib tänavu tiitlikaitsjana. Finaal toimub pühapäeval.

Barcelona on superkarikas võidutsenud 15 korda, Real 13 korda. Bilbao Athleticu auhinnakapis on kolm superkarikat, sama palju võite on ka Deportivo La Corunal.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

