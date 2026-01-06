Ott Kiivikas valiti kulturismiliidu presidendiks

Juhatusse kandideerisid viis liiget, Ott Kiivikas (Sparta Spordiklubi), Andry Kõre (Team Go Fit) , Rainis Poll (Fitness Office), Madis Trei (Golden Club) ja Ivar Mikk (Gym Eesti). Senised juhatuse liikmed järgnevale ametiajale uuesti ei kandideerinud.

Vastselt üldkoosoleku poolt kinnitatud juhatus valis uueks presidendiks maailma fitnessi ja kulturismi föderatsiooni täitevkomitee liikme, mitmekümnekordse Eesti absoluutse meistri kulturismis, Ott Kiivikase ning asepresidendiks Euroopa meistrivõistlustel klassikalises kulturismis pronksmedali võitnud Andry Kõre.

Alates 2002. aastast asepresidendina ning alates 2017. aastast presidendina ametis olnud Ergo Metsla märkis, et 23 aastat alaliidu juures panustatud aeg on olnud põnev ja väljakutseid täis ning hindab möödunut positiivselt. Metsla hinnangul on kaheksa aastat optimaalne aeg presidendi ametis panustada ning on rahul, et sai teatepulga õigel ajal ning õigetele inimestele edasi antud.

Kiivikas tänas senist juhatust ja presidenti pika ja tänuväärse töö eest ning lubab indu täis uue juhatusega spordiala harrastamist kasvatada. Kiivikas näeb suurt potentsiaali lisaks olemaseolevatele fitnessialadele ka uues spordialas Fitness Challenge, mis võimaldab täiesti teistsugust väljundit veelgi suuremale hulgale fitnessi harrastajatele ning tulevastele sportlastele. Kiivikase hinnangul on EKFL-i uus meeskond äärmiselt võimekas ning pühendunud ning valmis Eesti fitnessimaailmas veelgi suuremaid ja põnevamaid väljakutseid vastu võtma.