Mart Seim: paljud ei uskunud minusse, eks endalgi oli väikeseid kahtlusi

Foto: ERR
Mart Seimi jaoks märgib eelmine aasta tema sportlaskarjääris justkui renessanssi. Teatavasti järgnes edukatele 2015. ja 2016. aastale, kus võidetud sai kaks tiitlivõistluste medalit, pikk ja keeruline periood. Vigastused, iseäranis seljaprobleemid, defineerisid Seimi tegemisi valusalt palju.

Aga suur õnnestumine ehk Euroopa meistrivõistluste hõbemedal juba 34-aastaselt on kindlasti seda magusam. Aasta meessportlase valimisel kuulus Seim esikolmikusse. Kolmanda koha punktid sai ta nii alaliitudelt kui ajakirjanikelt.

"Ütleme nii, et mõned aastad tagasi see ei olnud väga loogiline, et ma siia üldse võin veel kunagi jõuda. Aga aasta-aastalt on läinud ikkagi seis paremaks ja keha kannatab uuesti mingeid koormusi, millega on võimalik mingi koht saada," lausus Seim spordiaasta lõpugalal.

"Ei ole siin kümme aastat tühja rapsinud. Paljud ei uskunud minusse, eks endalgi tekkis vahepeal selliseid väikesi kahtlusi, et kas on mõtet üldse edasi teha. Aga see töö sai väärilise auhinna."

Treenerist isa Alar Seim on näinud head ja halba. Kuigi sügisel toimunud MM tuli vahepealse viiruse tõttu vahele jätta, saab aastat igal juhul pidada edukaks. Alar Seim tõstab esile õnnestunud ettevalmistust.

"Oleme alati teinud maksimum kaks tippvõistlust aastas. Ja ta saigi siin vähemalt pool aastat väga korralikku treeningut, väga korraliku põhja alla laduda. Ilmselt selle pealt tuli siis ka see korralik tulemus," lausus juhendaja.

"Tegelikult on teada, mis ta võimekus on. Ja me teame-tunneme kõiki oma konkurente. Kui me vaatasime, kes võistlevad, mis tasemel mehed on, eks me ikka medali järgi läksime sinna."

Mart Seimi kogusumma isiklik rekord on 2017. aastal püstitatud 444 kilogrammi. Tänavusel EM-il andis kuldmedali tulemus 450 kilogrammi. Seimi teise koha summa oli 415. Fantaseerides korraks selle üle, milline oleks tema isiklik tipptulemus ilma vigastusteta, siis kuidas Mart Seim asja praegu näeb?

"Tõenäoliselt natuke üle 450 kilogrammi. 2017 need näitajad, mis mul olid, nende näitajate realiseerimisega oleks mulle see tulemus kindlasti võimeline olnud," usub ta.

Toimetaja: Siim Boikov

