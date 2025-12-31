Spordiajakirjanike valik: Tribuntsovi ja Ermi vahel oli tihe rebimine

28. detsembril toimunud pidulikul galal "Spordiaasta tähed 2025" jagati kuldsed Kristjanid aasta parimatele sportlastele, treeneritele ja võistkondadele. Lõpptulemus selgus kolme hääletuse tulemuste liitmisel – rahvas, spordiorganisatsioonid ja spordiajakirjanikud. Eesti Spordiajakirjanike Seltsi (ESAS) hääletusest võttis osa 49 seltsi liiget.

Aasta meessportlase kategoorias andsid ajakirjanikud punkte koguni 17 sportlasele. Hääletajad seadsid paremusjärjestusse enda viis eelistust, jagades neile vastavalt viis, neli, kolm, kaks ja ühe punkti.

Ajakirjanike esikoht kuulus võrdlemisi napilt ujuja Ralf Tribuntsovile, kes võitis detsembris lühirajaujumise EM-il 50 m seliliujumises kuldmedali, ühtlasi sai temast esimene Eesti meesujuja, kes EM-il kulla võitnud. Tribuntsov teenis ajakirjanike hääletusel 215 punkti, edestades vaid nelja punktiga mitmevõistleja Johannes Ermi, kes võitis lõppeval aastal sisemaailmameistrivõistlustel hõbemedali.

Hääletusel osalenud ajakirjanikest 27 andis esikoha Tribuntsovile, 20 spordiajakirjaniku esimene eelistus oli Erm. Ühe esikoha sai tõstja Mart Seim ja ühe e-sportlane Robin Kool.

ESAS-i 2025. aasta meessportlase hääletuse tulemused:

1. Ralf Tribuntsov 215 punkti (27 esikohta)

2. Johannes Erm 211 punkti (20 esikohta)

3. Mart Seim 112 punkti (1 esikoht)

---

4. Karl Jakob Hein 47 punkti

5. Aleksandr Selevko 38 punkti

6. Klen Kristofer Kaljulaid 30 punkti

7. Henry Sildaru 26 punkti

8. Denis Grabe 22 punkti

9. Robin Kool 8 punkti (1 esikoht)

10. Paul Aron 7 punkti

11. Marten Liiv 6 punkti

12. Daniil Glinka 4 punkti

13.-14. Maksim Paskotši 3 punkti

13.-14. Artur Konontšuk 3 punkti

15.-17. Richard Teder 1 punkt

15.-17. Sander Raieste 1 punkt

15.-17. Matthias Tass 1 punkt

ESAS-i liikmete hääletussedeleid näeb siit: