X!

Spordiajakirjanike valik: Tribuntsovi ja Ermi vahel oli tihe rebimine

Varia
Ralf Tribuntsov
Ralf Tribuntsov Autor/allikas: Siim Lõvi / ERR
Varia

28. detsembril toimunud pidulikul galal "Spordiaasta tähed 2025" jagati kuldsed Kristjanid aasta parimatele sportlastele, treeneritele ja võistkondadele. Lõpptulemus selgus kolme hääletuse tulemuste liitmisel – rahvas, spordiorganisatsioonid ja spordiajakirjanikud. Eesti Spordiajakirjanike Seltsi (ESAS) hääletusest võttis osa 49 seltsi liiget.

Aasta meessportlase kategoorias andsid ajakirjanikud punkte koguni 17 sportlasele. Hääletajad seadsid paremusjärjestusse enda viis eelistust, jagades neile vastavalt viis, neli, kolm, kaks ja ühe punkti.

Ajakirjanike esikoht kuulus võrdlemisi napilt ujuja Ralf Tribuntsovile, kes võitis detsembris lühirajaujumise EM-il 50 m seliliujumises kuldmedali, ühtlasi sai temast esimene Eesti meesujuja, kes EM-il kulla võitnud. Tribuntsov teenis ajakirjanike hääletusel 215 punkti, edestades vaid nelja punktiga mitmevõistleja Johannes Ermi, kes võitis lõppeval aastal sisemaailmameistrivõistlustel hõbemedali.

Hääletusel osalenud ajakirjanikest 27 andis esikoha Tribuntsovile, 20 spordiajakirjaniku esimene eelistus oli Erm. Ühe esikoha sai tõstja Mart Seim ja ühe e-sportlane Robin Kool.

ESAS-i 2025. aasta meessportlase hääletuse tulemused:
1. Ralf Tribuntsov 215 punkti (27 esikohta)
2. Johannes Erm 211 punkti (20 esikohta)
3. Mart Seim 112 punkti (1 esikoht)
---
4. Karl Jakob Hein 47 punkti
5. Aleksandr Selevko 38 punkti
6. Klen Kristofer Kaljulaid 30 punkti
7. Henry Sildaru 26 punkti
8. Denis Grabe 22 punkti
9. Robin Kool 8 punkti (1 esikoht)
10. Paul Aron 7 punkti
11. Marten Liiv 6 punkti
12. Daniil Glinka 4 punkti
13.-14. Maksim Paskotši 3 punkti
13.-14. Artur Konontšuk 3 punkti
15.-17. Richard Teder 1 punkt
15.-17. Sander Raieste 1 punkt
15.-17. Matthias Tass 1 punkt

ESAS-i liikmete hääletussedeleid näeb siit:

Toimetaja: Siim Boikov

Samal teemal

viimased uudised

17:21

Naiste ühisstardist sõitudes näitas rootslannade ees võimu Diggins

16:50

Aigro sai hüppeturneel viga ja olümpia sattus ohtu

16:02

Veesaar alustas konverentsihooaega kaksikduubliga

15:23

Läti hokinoored kindlustasid koha MM-i veerandfinaalis

14:52

Spordiajakirjanike valik: Tribuntsovi ja Ermi vahel oli tihe rebimine

14:04

Uue formaadiga suusasõidu võitis Tour de Ski raames ameeriklane Schumacher

13:42

Raieste klubi kaotas Madridi Realile

13:22

FIS andis kahevõistluse Otepää MK korraldamiseks rohelise tule

12:54

New York Islandersi noor kaitsemängija tegi ajalugu

12:20

Littler ja Humphries jõudsid kaheksa hulka, van Gerwen pakkis nooled

ülekannete kava

etv spordisaade

vaata uuesti!

VAATA ÜLEKANDEID

kuula podcasti

kuula spordisaadet

raadiouudised

29.12

Aron: mulle on veel F1 uksed lahti, aga kõrval istudes kaod vaikselt udusse

15.12

Treener: Eesti sulgpall on praegu päris heal tasemel

15.12

Advokaat: kohus leidis, et üleüldine keeld venelastele pole õiguslik

10.12

Eesti saalihokinaiskonna puurilukk: olime nii lähedal!

08.12

Eesti tagas MM-il veenva võidu toel alagrupist edasipääsu

GALERIID

leia meid facebookist

Loetumad uudised

30.12

Liiklusõnnetuses hukkunud olid Anthony Joshua tiimiliikmed

30.12

Vehklemise EM Tallinnas jääb ilmselt ära

30.12

Bakkeni surm võib muuta ka Norra laskesuusakoondise olümpiaettevalmistust

30.12

Bakkeni surma põhjus selgub kevadel

30.12

Žalgiris teenis Euroliigas väärt võidu

30.12

Kaljulaid venelaste võistlustele lubamisest: tuleb rajal koht kätte näidata

29.12

Aron: mulle on veel F1 uksed lahti, aga kõrval istudes kaod vaikselt udusse

30.12

Perli: kergejõustikujuhtumis ei ole treener siiamaani aru saanud, mis ta on valesti teinud

14:04

Uue formaadiga suusasõidu võitis Tour de Ski raames ameeriklane Schumacher

30.12

Jokic vältis tõsist vigastust

tv10 olümpiastarti

multimeedia

kergejõustik

võrkpall

vormelisport

jalgrattasport

vehklemine

käsipall

male

olümpialiikumine

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo