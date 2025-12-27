X!

Arsenal säilitas tulikuuma City ees esikoha, Liverpool kerkis neljandaks

Manchester City jalgpalliklubi jätkas laupäeval oma suurepärast võiduseeriat ning kerkis ka paariks tunniks Inglismaa kõrgliigas esikohale, aga Londoni Arsenal ei libastunud. Koduväljakul võidu teeninud Liverpool sai Aston Villalt abi ning tegi püsiva tõusu neljandale reale.

City haaras ohjadest 48. minutil ning harutas klubi legendi John Robertsoni auks mustasid käepaelu kandnud võõrustaja kaitse lahti, ilusale rünnakule pani punkti Tijjani Reijnders. Nottingham vastas aga kiirelt ja Omari Hutchinson jõudis kuus minutit hiljem viigistava tabamuseni. Kohtumine kulges seejärel tasavägiselt, kuid kohtumise otsustas ära City esimesele väravale söödu andnud Rayan Cherki, kes paugutas 83. minutil nurgalöögile järgnenud olukorras palli võõrustaja väravasse.

City on võitnud alates 29. novembrist kaheksa mängu järjest – kuus koduses kõrgliigas, ühe Meistrite liigas ja ühe koduses karikasarjas – ning kerkis 40 punktiga liigatabelis esimeseks.

Seda ainult paariks tunniks, sest Londoni Arsenal alistas kodupubliku ees Brightoni 2:1 (14. Odegaard, 52. ov; 62. Gomez) ja jätkab 42 punktiga esikohal. Manchester City (40 p) jääb ainult kahe punkti kaugusele.

Liverpool lõi koduväljakul Wolverhamptoni vastu avapoolaja lõpus kaks väravat ja kuigi külalised leidsid teise poolaja alguses kiire vastuse, realiseeris võõrustaja oma aasta viimases mängus 2:1 võidu (41. Gravenberch, 42. Wirtz; 51. Bueno).

Liverpool on kogunud 18 mänguvooruga 32 punkti ning jäi laupäevase mängupäeva lõpuks ka neljandale kohale püsima, sest Aston Villa vastas Chelsea avapoolaja tabamusele kahe tabamusega ning realiseeris võõrsil 2:1 (37. Joao Pedro; 63. ja 84. Watkins) võidu.

Aston Villa jätkab 39 punktiga liigatabelis kolmandal kohal, Liverpool on 32 punktiga neljandal real ning Chelsea ja Manchester United (mõlemad 29 p) jäävad kolme silma kaugusele.

Tulemused:
Brentford - Bournemouth 4:1
Burnley - Everton 0:0
West Ham - Fulham 0:1

Toimetaja: Kristjan Kallaste

