Neljane tagaliin tõi ManU-le võidu ja tõstis nad tabelis Liverpoolist mööda

Esimest korda pärast ManU juhendajaks saamist eelmise aasta novembris saatis Ruben Amorim kolmese kaitseliini asemel väljakule neli kaitsjat ja see tõi ka kolm punkti, kui Patrick Dorgu saatis 24 minutit kestnud mängu järel palli 15 meetrilt otse õhust võrku.

Amorimi sõnul oli tegu ühe tema Unitedi karjääri enim rahuldust pakkunud võiduga. "Tunne on väga hea. Kannatasime täna väga palju, aga jätsime endast kõik väljakule. Kaitseme iga tsenderdust, teisel poolajal kohati isegi kuuemehelise kaitseliiniga. Kui meil oleks alati selline mentaliteet, võidaksime väga palju mänge," rääkis portugallane.

Arsenal (39 punkti), Manchester City (37) ja Aston Villa (36) on Inglismaa kõrgliiga tipus teistelt veidi eest pääsenud, nende järel on nii Chelsea, ManU kui Liverpool 29 punkti peal. Unitedi põline rivaal Liverpool võõrustab laupäeval tabeli viimast, vaid kaks punkti kogunud ning Premier League'i antirekordi poole liikuvat Wolverhamptonit.