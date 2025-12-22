Guardiola andis oma mängijatele eelhoiatuse

Manchester City peatreener Pep Guardiola käsib oma mängijatel pärast jõulupuhkust kaalule astuda, et veenduda nende mänguvalmiduses.

Man City alistas viimases pühadele eelnenud mängus laupäeval West Hami 3:0. Guardiola sõnul fikseeriti selle mängu eel mängijate kehakaalud ja sama ootab mängijaid ka jõulupühade järel, kui nad naasevad treeningutele.

"Ma tahan näha, millises vormis nad kolme vaba päeva järel tagasi tulevad. Süüa võib, aga ma kontrollin nad kõik üle," ütles Guardiola ning lisas, et kui keegi naaseb pausilt mitu kilo raskemana, siis ähvardab neid koosseisust välja jäämine.

"Need mängijad jäävad Manchesteri. Nemad ei mahu koosseisu mänguks Nottingham Forestiga," sõnas ta.

Guardiola on varemgi mängijaid lisakilode eest karistanud. Näiteks 2016. aastal jättis ta värske Man City peatreenerina mitmed mängijad esindusmeeskonna treeningutest kõrvale, et motiveerida neid kiiremini kaalu langetama.

Paari aasta eest sattus Guardiola põlu alla poolkaitsja Kalvin Phillips, kes naasis Katari MM-ilt lisakilodega. Guardiola kutsus teda seetõttu "ülekaaluliseks", kuid hiljem vabandas oma kommentaari pärast.

Man City on koduses konkurentsis võitnud viis mängu järjest ning kaotab hetkel liidrile Arsenalile vaid kahe punktiga.