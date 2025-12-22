X!

Aston Villa sai kümnenda järjestikuse võidu

Jalgpall
Morgan Rogers.
Morgan Rogers. Autor/allikas: SCANPIX/AFP
Jalgpall

Inglismaa jalgpalli kõrgliigas leidis pühapäeval aset üks kohtumine, milles Aston Villa alistas külla tulnud Manchester Unitedi 2:1.

Võitjate mõlemad väravad lõi Morgan Rogers, kes avas skoori 45. minutil kauni kauglöögiga ja vormistas lõppseisu 57. minutil. Unitedi värava eest hoolitses avapoolaja üleminutitel Matheus Cunha.

Unitedi jaoks tegi kaotuse veelgi valusamaks asjaolu, et meeskonna kapten Bruno Fernandes sai avapoolaja lõpus vigastada ja vahetati poolajapausil välja.

Villa teenis kõikide sarjade peale kümnenda järjestikuse võidu, neist seitse on tulnud Inglismaa kõrgliigas. Viimati õnnestus Villal võita kümme järjestikust mängu 1914. aastal.

Liigatabelis asub Villa 36 punktiga kolmandal kohal, liidrile Arsenalile kaotatakse kolme punktiga ja Manchester Cityle ühe punktiga. United on 26 punktiga seitsmes.

Esmaspäeva hilisõhtul lähevad 17. vooru viimases kohtumises omavahel vastamisi Fulham ja Nottingham Forest.

Toimetaja: Henrik Laever

Samal teemal

premium liiga

jalgpalliuudised

08:37

Aston Villa sai kümnenda järjestikuse võidu

08:00

Eesti aasta jalgpalluriks valiti Karl Jakob Hein

21.12

Narvas toimuvale saalijalgpalli finaalturniirile pääses ka rahvaliiga klubi

21.12

Metsa klubi viigistas tabeli punase laternaga

21.12

VIDEO | Maksim Paskotši tegi taas Belgia tippklubi vastu skoori

21.12

Eesti saalijalgpallikoondis lõpetas sõprusturniiri võiduga Gibraltari üle

21.12

Käidi koduklubi pööras kaotusseisu võiduks ja siirdus talvepausile liidrina

21.12

Mbappe jõudis Ronaldoga ühele pulgale

21.12

Fännide aastalõputurniiril võidutsesid taaskord Laagri Ultrad

21.12

Liverpool teenis võidulisa, aga Isak sai väravat lüües vigastada

sport.err.ee uudised

11:41

Goggia korvas oma eksimuse ülisuurslaalomi võiduga

11:18

HC Panter tõmbas kehvale seeriale pidurit

10:47

Raieste andis Murcia võitu korraliku panuse

10:10

Piljardi Tallinna lahtiste võit läks Leetu

09:43

Schröder röövis Rocketsilt võidu lõpusekundite korviga

09:05

Aasta võrkpalluri tiitli pälvisid Laak ja Tammearu

08:37

Aston Villa sai kümnenda järjestikuse võidu

08:00

Eesti aasta jalgpalluriks valiti Karl Jakob Hein

21.12

Koondise peatreener Toni Meijel loodab näha olümpial nelja Eesti ujujat

21.12

Tartu Ülikooli seni veatu hooaeg sai kindla punkti Uuendatud

21.12

Narvas toimuvale saalijalgpalli finaalturniirile pääses ka rahvaliiga klubi

21.12

Rae kaitses karikat geimigi loovutamata Uuendatud

21.12

Pärnu võitis viiele geimile veninud võrkpallifinaali Uuendatud

21.12

Kirkeeide võttis lõpusirgel prantslannade ees esimese võidu, Ermits 17. Uuendatud

21.12

Giacomelile karjääri kolmas võit, Siimer 29. Uuendatud

21.12

ETV spordisaade, 21. detsember

21.12

Palvadre: kui naudid, siis tulevad spordis ka väga head tulemused

21.12

Arand sai karjääri esimese veemoto F1 võidu

21.12

FOTOD | Eesti karikavõitjateks krooniti Pärnu ja Rae

21.12

Kobayashi tõusis teise vooruga võitjaks, Aigro 25.

loetumad

21.12

Kirkeeide võttis lõpusirgel prantslannade ees esimese võidu, Ermits 17. Uuendatud

21.12

Giacomelile karjääri kolmas võit, Siimer 29. Uuendatud

21.12

Ränkel krooniti Jõulumäel Eesti suusameistriks

21.12

Veesaare lõpusekundite pealtpanek aitas North Carolina järjekordse võiduni

21.12

Rae kaitses karikat geimigi loovutamata Uuendatud

21.12

Pärnu võitis viiele geimile veninud võrkpallifinaali Uuendatud

21.12

Mbappe jõudis Ronaldoga ühele pulgale

21.12

Tartu Ülikooli seni veatu hooaeg sai kindla punkti Uuendatud

21.12

VIDEO | Maksim Paskotši tegi taas Belgia tippklubi vastu skoori

20.12

Siimer sai ühe möödalasuga 26. koha, Botnile polnud taas vastaseid

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo