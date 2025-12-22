Aston Villa sai kümnenda järjestikuse võidu

Esmaspäeva hilisõhtul lähevad 17. vooru viimases kohtumises omavahel vastamisi Fulham ja Nottingham Forest.

Liigatabelis asub Villa 36 punktiga kolmandal kohal, liidrile Arsenalile kaotatakse kolme punktiga ja Manchester Cityle ühe punktiga. United on 26 punktiga seitsmes.

Villa teenis kõikide sarjade peale kümnenda järjestikuse võidu, neist seitse on tulnud Inglismaa kõrgliigas. Viimati õnnestus Villal võita kümme järjestikust mängu 1914. aastal.

Unitedi jaoks tegi kaotuse veelgi valusamaks asjaolu, et meeskonna kapten Bruno Fernandes sai avapoolaja lõpus vigastada ja vahetati poolajapausil välja.

Võitjate mõlemad väravad lõi Morgan Rogers, kes avas skoori 45. minutil kauni kauglöögiga ja vormistas lõppseisu 57. minutil. Unitedi värava eest hoolitses avapoolaja üleminutitel Matheus Cunha.

