Man City ja Aston Villa ei lase Arsenali kaugemale

Jalgpall
Erling Haaland
Erling Haaland Autor/allikas: SCANPIX / EPA
Jalgpall

Manchester City alistas Inglismaa jalgpalli kõrgliiga 16. voorus võõrsil Crystal Palace'i 3:0 ja kirjutas tabelisse neljanda võidu järjest.

Manchester City asus tänavu hästi esinenud Crystal Palace'i vastu juhtima neli minutit enne esimese poolaja lõppu, kui järjekordse tabamuseni jõudis Erling Haaland. 69. minutil suurendas Phil Foden külaliste edu ja lõppseisu vormistas 89. minutil penaltist taas Haaland.

Suurepärases hoos on ka Aston Villa, kes alistas võõrsil West Ham Unitedi 3:2 (9. ov Konstantinos Mavropanos, 50., 79. Morgan Rogers - 1. Manuel Fernandes, 24. Jarrod Bowen) ja see tähistas kõigi sarjade peale üheksandat võitu järjest.

Tulemused: Crystal Palace - Manchester City 0:3, Nottingham Forest - Tottenham Hotspur 3:0, Sunderland - Newcastle United 1:0, West Ham United - Aston Villa 2:3, Brentford - Leeds United 1:1.

16. vooru järel juhib liigat 36 punktiga endiselt Arsenal, aga Manchester City on kahe ja Aston Villa kolme punkti kaugusel. Neljandat positsiooni hoidev Chelsea jääb maha juba kaheksa silmaga.

Vooru lõpetab esmaspäeval peetav kohtumine Manchester United - Bournemouth.

Toimetaja: Siim Boikov

IBU esindaja: oleme veendunud, et meie argumendid jäävad kohtus peale

